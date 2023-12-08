التخطيط الجديد للتقاعد: ضع في اعتبارك ضرائب الدولة على مزايا الضمان الاجتماعي

ملخص: يتضمن التخطيط للتقاعد عوامل مختلفة، ولا ينبغي إغفال ضرائب الدولة على مزايا الضمان الاجتماعي. في حين أن 38 ولاية في الولايات المتحدة لا تفرض ضرائب على الضمان الاجتماعي، فإن 12 ولاية تفرض ضرائب على بعض المقيمين على الأقل. يعد فهم القواعد والعتبات المحددة في هذه الولايات أمرًا ضروريًا للمتقاعدين. فيما يلي تفاصيل لبعض الولايات الـ 12 ومتطلباتها الضريبية.

كولورادو: يعتمد دخل الضمان الاجتماعي الخاضع للضريبة على مبالغ الإقرارات الضريبية الفيدرالية. دافعو الضرائب الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين لديهم أكثر من 20,000 ألف دولار من المزايا الخاضعة للضريبة سوف يدينون بضريبة ولاية بنسبة 4.4٪. يُعفى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

كونيتيكت: أولئك الذين لديهم دخل إجمالي معدل (AGI) أعلى من 75,000 دولار (فردي) أو 100,000 دولار (مشترك) يخضعون لضرائب الولاية على جزء من مزايا الضمان الاجتماعي، تتراوح من 5.5% إلى 6.99%.

كانساس: دافعو الضرائب الذين يتجاوز معدل الذكاء العام لديهم 75,000 دولار سوف يدينون بضريبة ولاية بنسبة 5.7% على دخل الضمان الاجتماعي الذي يخضع أيضًا لضريبة الدخل الفيدرالية.

مينيسوتا: قد يحصل المقيمون الذين لديهم معدل دخل عام أعلى من 78,000 دولار أمريكي (فردي) أو 100,000 دولار أمريكي (مشترك) على جزء من دخل الضمان الاجتماعي الخاص بهم الخاضع لضرائب الولاية، والذي يتراوح من 6.8% إلى 9.85%.

ميسوري: سيتم فرض ضريبة على أولئك الذين يتجاوز دخلهم العام 85,000 دولار (فردي) أو 100,000 دولار (مشترك) بمعدل 5.4% على جزء من دخل الضمان الاجتماعي الخاص بهم فوق تلك العتبات. لاحظ أن ولاية ميسوري تخطط لإلغاء ضرائب الضمان الاجتماعي في عام 2024.

مونتانا: قد يدين المقيمون الذين لديهم AGI أعلى من 25,000 دولار (فردي) أو 32,000 دولار (مشترك) بضرائب تصل إلى 85٪ من دخل الضمان الاجتماعي الخاص بهم.

نبراسكا: ستخضع مزايا الضمان الاجتماعي الخاضعة للضرائب الفيدرالية أيضًا لضريبة دخل الولاية، والتي تتراوح من 3.51% إلى 6.84%. تقوم الدولة بالتخلص التدريجي من ضرائب الضمان الاجتماعي بحلول عام 2025.

لدى نيو مكسيكو ورود آيلاند ويوتا وفيرمونت ووست فرجينيا أيضًا متطلبات ضريبية محددة بناءً على عتبات الدخل المختلفة.

من المهم للمتقاعدين أن يدركوا آثار ضرائب الدولة على مزايا الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. إن التشاور مع أحد المتخصصين في الضرائب أو إجراء أبحاث إضافية سيساعد الأفراد على التخطيط وفقًا لذلك.

إخلاء المسؤولية: تقدم هذه المقالة فقط نظرة عامة على اللوائح الضريبية بالولاية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة ضريبية فردية.