مطعم مقاطعة لانكستر الشهير وحديقة الحيوانات الأليفة للبيع

ملخص: بعد أكثر من خمسة عقود من التشغيل، أصبح Pretzel Hut المحبوب في مقاطعة لانكستر معروضًا الآن في السوق. تم عرض العقار، الذي يضم حديقة حيوانات أليفة كبيرة ومطعمًا شهيرًا، للبيع بسعر 850,000 ألف دولار.

في تحول مفاجئ للأحداث، تم عرض بريتزل هت، وهو معلم عزيز في مقاطعة لانكستر، للبيع. هذه المؤسسة المميزة، التي كانت تُسعد الزوار لأكثر من 50 عامًا، تسعى الآن للحصول على ملكية جديدة.

يقع فندق Pretzel Hut في عقار واسع في 2224 Furnace Hills Pike، ويضم حديقة حيوانات أليفة مترامية الأطراف تشغل خمسة أفدنة من الأراضي المشجرة. إلى جانب حديقة الحيوانات الأليفة، يضم مكان الإقامة أيضًا مطعمًا ساحرًا مساحته 2,277 قدمًا مربعًا. في الهواء الطلق، يمكن للمستفيدين الاستمتاع بوجباتهم على واحدة من 20 طاولة نزهة، بينما في الداخل، هناك 45 مقعدًا إضافيًا متاحًا.

لا يتم المساس بوسائل الراحة في هذا الموقع الاستثنائي، حيث يوفر مكان الإقامة مساحة واسعة لوقوف السيارات تتسع لـ 45 إلى 50 مركبة.

تم بناء Pretzel Hut في عام 1967، وقد صمد أمام اختبار الزمن ولا يزال في حالة لا تشوبها شائبة. كان المطعم، المعروف بالبرغر اللذيذ والسندويشات وشرائح اللحم بالجبن والآيس كريم والصودا وبالطبع المعجنات، بمثابة قلب وروح المؤسسة.

تتولى شركة Howard Hanna Real Estate عملية بيع هذا العقار الفريد من نوعه، مع تومي لونج بصفته وكيل القائمة. من المؤكد أن المشترين المحتملين الذين لديهم شغف بالحفاظ على التراث الغني لمقاطعة لانكستر سيدركون الفرصة المذهلة التي تنتظرهم في Pretzel Hut.

ترقبوا المزيد من التحديثات حول مستقبل هذه المؤسسة العزيزة مع توفر المزيد من المعلومات. يحتفظ Pretzel Hut بقطعة من التاريخ في انتظار ظهور الفصل التالي.