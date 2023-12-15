مجمع المستودعات المقترح يثير مخاوف سكان بلدة كارول

سكان بلدة كارول في مقاطعة يورك غاضبون بشأن خطط بناء مجمع مستودعات ضخم على طريق ريفي هادئ بالقرب من الطريق 15. المشروع المقترح، المسمى Northern Business Park، سيشمل ثلاثة مستودعات تغطي ما يقرب من مليون قدم مربع. شكل السكان المعنيون مجموعة مناصرة تسمى سكان منطقة ديلسبورج من أجل نمو معقول لمعارضة التطوير.

أحد المخاوف الرئيسية للسكان هو التأثير المحتمل على سلامة المجتمع. سيتم غمر طريق ملعب الجولف، وهو طريق الوصول الرئيسي إلى الموقع المقترح، بحركة مرور الشاحنات. وهذا يثير مخاوف الطلاب في المنطقة التعليمية القريبة، وخاصة أولئك الموجودين في فريق المدرسة الثانوية عبر البلاد الذين يركضون بانتظام في الحي. إن الزيادة في عدد رحلات الشاحنات، والتي قد تصل إلى ألف رحلة يوميًا، يمكن أن يكون لها تأثير ضار على سلامة المنطقة.

ويشعر السكان أيضًا بالقلق من التأثير البيئي السلبي المحتمل للمجمع. يعد تلوث الهواء والضوء والضوضاء من المخاوف الرئيسية، خاصة مع المستودعات التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم. قدم المطور خططًا إلى Carroll Township للحصول على تصريح استخدام مشروط لبدء البناء. تم تأجيل الاجتماع الأول لتقسيم المناطق إلى 14 ديسمبر.

ردًا على التطوير المقترح، بدأ أصحاب المنازل المعارضون للمشروع حملة GoFundMe لجمع الأموال من أجل التمثيل القانوني. ويأملون أنه من خلال التعبير عن مخاوفهم والتجمع معًا، يمكنهم إقناع البلدة بأخذ اعتراضاتهم في الاعتبار عند اتخاذ قرارهم.

لم يعلق كل من مسؤولي بلدة كارول والشركة الأم للمطور بعد على مخاوف السكان ومعارضتهم. ويبقى أن نرى كيف سيتم حل هذا الصدام بين النمو ومخاوف المجتمع.