يثبت الإعصار أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تجتاح الغلاف الجوي وتنتشر عن طريق الهواء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة دالهوزي في هاليفاكس بكندا، عن اكتشاف مذهل مفاده أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تصل إلى الغلاف الجوي أثناء الأعاصير وتنتقل لمسافات طويلة عن طريق الجو. وقام فريق البحث، بقيادة آنا رايان، بإعداد أسطوانة زجاجية كبيرة بالقرب من مجتمع سانت مايكلز الريفي في نيوفاوندلاند، أثناء إعصار لاري في عام 2021. وقاموا بجمع عينات من الهواء قبل وأثناء وبعد العاصفة ووجدوا أن تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة وكان أعلى مستوى خلال الإعصار، حيث بلغ أكثر من 100,000 ألف جسيم لكل كيلومتر مربع في اليوم.

يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد بأن المحيط هو الحوض النهائي للمواد البلاستيكية الدقيقة. تم اكتشاف التلوث باللدائن الدقيقة في بيئات مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يشكل مخاطر على صحة الإنسان والحيوان بالإضافة إلى صحة النظام البيئي بشكل عام. وكانت الجزيئات التي تم جمعها خلال الدراسة صغيرة جدًا لدرجة أنه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، مما يسهل ابتلاعها أو استنشاقها.

قدم إعصار لاري فرصة فريدة للباحثين لدراسة انتقال المواد البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي، حيث اتبعت العاصفة مسارًا فوق المحيط، مرورًا بالمناطق التي تكون فيها تركيزات عالية من المواد البلاستيكية محاصرة في المياه السطحية. والجدير بالذكر أن الإعصار لم يمر فوق أي مناطق حضرية رئيسية، والتي تعتبر عادةً مصادر مهمة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً.

وتعد هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر، واحدة من الدراسات القليلة من نوعها في جميع أنحاء العالم. وبالمقارنة، وجدت الدراسات السابقة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي أثناء الأعاصير والأمطار الموسمية مستويات أقل بكثير مما لوحظ أثناء إعصار لاري. يؤكد البحث على وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في جميع الأجزاء البيئية على الأرض ويسلط الضوء على أهمية فهم توزيعها وتأثيراتها.

تبحث دراسة أخرى جارية أجرتها طالبة الدكتوراه في جامعة دالهوزي، جوستين أمندوليا، في كيفية تأثر المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الغلاف الجوي أثناء عاصفة فيونا التي أعقبت الاستوائية في المناطق الحضرية. تعتبر النتائج الأولية التي توصل إليها أمندوليا مثيرة ومقلقة، حيث كشفت عن آثار 14 نوعًا مختلفًا من المواد البلاستيكية الدقيقة. يؤكد كل من ريان وأميندوليا على الحاجة الملحة لتقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للتخفيف من تأثيرها البيئي.

يعد بحث مثل هذا أمرًا حيويًا لأنه يوفر بيانات مهمة يمكن أن تفيد تغييرات السياسات والجهود المبذولة لمكافحة التلوث البلاستيكي. إن فهم حجم المشكلة على مستوى أصغر أمر بالغ الأهمية لتنفيذ استراتيجيات فعالة على نطاق أوسع.