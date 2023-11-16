رؤى جديدة حول الجزيئات اللامركزية: تسريع وإبطاء الانقلاب اللامركزي

إن الجزيئات اللولبية، التي تظهر خصائص مختلفة على الرغم من أنها تحتوي على نفس الصيغة الكيميائية والهياكل المماثلة، قد فتنت العلماء لفترة طويلة. في الآونة الأخيرة، توصل باحثون من جامعة كانازاوا إلى اكتشاف مثير للاهتمام فيما يتعلق بالجزيئات اللامركزية القائمة على الحلزونات، حيث يمكن أن تخضع لعملية انعكاس مراوانية يمكن تسريعها أو إبطائها بسبب التغيرات البيئية. يعرض هذا الاكتشاف نظامًا قابلاً للتحويل قابلاً للبرمجة بمرور الوقت، مما يسلط الضوء على إمكانية تطوير تقنيات كيميائية جديدة.

كان تركيز الدراسة على جزيء عضوي محدد يسمى metallocryptand (R6)-LNi3، والذي يتميز بذرات معدنية مرتبة في بنية جزيئية تشبه القفص. يمكن أن يوجد الجزيء في شكلين: النوع P (اليد اليمنى) والنوع M (اليد اليسرى). في شكله النقي، نسبة P إلى M هي 12:88.

ومن خلال إدخال أيونات الفلزات القلوية في محلول (R6)-LNi3، لاحظ الباحثون تغيرات في الخواص الطيفية للجزيئات، مما يشير إلى أن الأيونات المعدنية ترتبط بسهولة بالكريبت الفلزى. علاوة على ذلك، تأثرت النسبة المفضلة لـ P إلى M بالمعدن القلوي المحدد المستخدم، حيث أظهر كل أيون معدن معدلات ونسب متفاوتة.

ويعزو فريق البحث هذه الاختلافات إلى ثوابت الارتباط بين أيونات المعدن وشكل الجزيءين، بالإضافة إلى ثابت الارتباط الافتراضي للجزيء الذي ينتقل بين الشكلين. على سبيل المثال، فإن ارتباط الجزيء مع أيون السيزيوم فضل بشكل كبير النوع P، مما أدى إلى نسبة P:M تبلغ 75:25 على مدى 21 ساعة. على العكس من ذلك، تسبب أيون البوتاسيوم في تحويل سريع من M إلى P، حيث وصل إلى نسبة P:M 68:32 خلال دقيقة واحدة فقط.

ما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية خاصة هو أنها توضح أن الانقلاب اللولبي يمكن تسريعه وإبطاؤه من خلال التحكم في بيئة الجزيئات. يفتح هذا الفهم الجديد إمكانيات تطوير ساعات جزيئية قابلة للبرمجة حسب الطلب وأجهزة استشعار مراوانية ذات انتقائية قابلة للعكس. تشمل التطبيقات المحتملة أجهزة ذاكرة ذات وقت معالجة معلومات كيميائية يمكن التحكم فيه وأجهزة استشعار مراوانية متعددة الاستخدامات قابلة للتكيف مع المواقف المختلفة.

يمهد البحث الذي أجراه شيغيهيسا أكين وفريقه الطريق لتقنيات كيميائية جديدة يمكنها استغلال الخصائص الفريدة للجزيئات اللولبية. إن القدرة على التحكم في عمليات الانقلاب اللولبي ومعالجتها لديها القدرة على إحداث ثورة في مجالات مختلفة، بدءًا من علم المواد وحتى تطوير الأدوية.

أسئلة وأجوبة

ما هي الجزيئات اللولبية؟

الجزيئات اللولبية هي جزيئات غير متماثلة تظهر خصائص مختلفة على الرغم من وجود نفس الصيغة الكيميائية والهياكل المماثلة. وهي موجودة في شكلين يسمى المتصاوغات الضوئية، وهي صور مرآة لبعضها البعض.

ما هو الانقلاب اللولبي؟

يشير الانقلاب اللولبي إلى العملية التي يتحول فيها الجزيء اللولبي بين شكليه المتناظرين.

كيف يمكن تسريع أو إبطاء الانقلاب اللولبي؟

أظهر البحث الذي أجراه فريق جامعة كانازاوا أن التغيرات البيئية، مثل إدخال أيونات الفلزات القلوية، يمكن أن تسرع أو تبطئ عملية الانقلاب اللولبي في الجزيئات الحلزونية.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

تفتح نتائج هذا البحث الباب أمام تطوير ساعات جزيئية قابلة للبرمجة حسب الطلب وأجهزة استشعار مراوانية ذات انتقائية قابلة للعكس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق هذه المعرفة على إنشاء أجهزة ذاكرة ذات وقت معالجة معلومات كيميائية يمكن التحكم فيه.