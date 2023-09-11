الباحثون يطورون طريقة قوية للتحكم في البتات الكمومية الفردية باستخدام ضوء الليزر

حقق الباحثون في معهد الحوسبة الكمومية (IQC) بجامعة واترلو تقدمًا كبيرًا في التحكم في الكيوبتات الفردية المصنوعة من الباريوم باستخدام ضوء الليزر. تعد القدرة على التعامل مع الكيوبت بشكل موثوق خطوة حاسمة نحو تحقيق وظائف أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

ابتكر فريق IQC تقنية جديدة باستخدام دليل موجي زجاجي رفيع لتقسيم وتركيز أشعة الليزر، مما أدى إلى تنظيم دقيق وشامل لكل شعاع ليزر مركّز على الكيوبت المستهدف. لم يتم تحقيق هذا المستوى من التحكم في الأبحاث السابقة.

وأوضح الدكتور ك. رجيب الإسلام، الأستاذ في IQC وقسم الفيزياء وعلم الفلك في واترلو، أن تصميمهم يحد من كمية الحديث المتبادل إلى كثافة نسبية صغيرة جدًا تبلغ 0.01 بالمائة. على عكس الطرق السابقة، لا تؤثر المعدِّلات القائمة على الألياف على الأيونات المجاورة، مما يسمح بالتحكم المستقل في كل أيون على حدة.

ركز الباحثون على أيونات الباريوم، التي تتمتع بحالات طاقة مناسبة يمكن استخدامها كمستويين صفر وواحد للكيوبت. يمكن معالجة هذه الأيونات باستخدام الضوء الأخضر المرئي بدلاً من الضوء فوق البنفسجي عالي الطاقة الذي تتطلبه أنواع الذرات الأخرى. يتيح ذلك استخدام التقنيات البصرية المتاحة تجاريًا والتي لم تكن متاحة سابقًا للأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية.

ولتحقيق نظام التحكم الخاص بهم، طور الباحثون دائرة دليل موجي تفصل شعاع ليزر واحد إلى 16 قناة ضوئية متميزة، يتم إرسال كل منها إلى المغير المعتمد على الألياف الضوئية الخاص بها. توفر هذه المعدلات تحكمًا مستقلاً في قوة وتردد ومرحلة كل شعاع ليزر. ومن خلال استخدام العدسات البصرية، يتم تركيز أشعة الليزر وصولاً إلى مسافة ضيقة. قام الباحثون بمراقبة التركيز والتحكم في كل شعاع ليزر باستخدام مستشعرات الكاميرا الدقيقة.

إن تطوير هذه الطريقة القوية للتحكم في البتات الكمومية الفردية يقربنا خطوة واحدة من بناء معالجات كمومية لأيون الباريوم. إن استخدام الكيوبتات المتطابقة المصنوعة طبيعيًا يلغي الحاجة إلى التصنيع. ومهمة الباحثين الآن هي إيجاد طرق للسيطرة بشكل فعال على هذه الأيونات.

مصادر:

- سنين