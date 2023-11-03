بحث جديد يكشف عن وتيرة مثيرة للقلق لارتفاع درجة حرارة البحيرات في خطوط العرض العليا

كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Water عن اتجاهات مثيرة للقلق في البحيرات الواقعة على خطوط العرض العليا. وتشهد هذه البحيرات، التي تمثل نصف إجمالي مساحة العالم، ارتفاعا سريعا في درجة الحرارة، مما يشكل تحديات بيئية كبيرة.

وتوسعت الدراسة التي قادها الدكتور إيستين وولواي من جامعة بانجور وفريق من الباحثين الدوليين، بناءً على النتائج السابقة حول التغيرات في درجة حرارة سطح البحيرات العالمية. ومن خلال فحص عدد أكبر من البحيرات ودمج بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة الرقمية، سلط البحث الضوء على أنماط الاحترار في البحيرات الواقعة عند خطوط العرض العليا الواقعة فوق 60 درجة شمالًا.

كشف تحليل بيانات درجة الحرارة من 92,245 بحيرة عن زيادة ملحوظة في درجة حرارة المياه السطحية للبحيرة على مر السنين. ومن عام 1981 إلى عام 2020، ارتفعت درجة حرارة هذه البحيرات بمعدل 0.24 درجة مئوية كل عقد. إلا أن هذا المعدل لا يزال أبطأ مقارنة بارتفاع درجة حرارة الهواء السطحي، التي ارتفعت بمقدار 0.29 درجة مئوية لكل عقد خلال نفس الفترة.

تشير الدراسة إلى أن أحد أسباب تباطؤ وتيرة ارتفاع درجة حرارة البحيرة يرتبط بالتبخر. مع ارتفاع درجة حرارة الهواء، يؤدي ذلك إلى زيادة التبخر، وبالتالي تبريد سطح البحيرة. ومع ذلك، أظهرت البحيرات الواقعة عند خطوط العرض العليا أسرع معدلات الاحترار بسبب حساسيتها المتزايدة للتغيرات المناخية.

إن عواقب ارتفاع درجة حرارة البحيرة بعيدة المدى ومؤثرة. تلعب البحيرات دورًا حاسمًا كأنظمة بيئية، حيث توفر الموارد مثل مياه الشرب والأنشطة الترفيهية والموائل للحياة المائية المتنوعة. ولسوء الحظ، فإن ارتفاع درجات الحرارة يشكل تهديدات عديدة لهذه النظم البيئية الهشة، بما في ذلك التغيرات في نوعية المياه، وانتشار تكاثر الطحالب الضارة، ونفوق الأسماك.

بالإضافة إلى ذلك، يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من البحيرات الفردية. تلعب البحيرات دورًا في العمليات الجيوفيزيائية العالمية مثل أنماط الطقس والدورات الهيدرولوجية وتوزيع موارد المياه العذبة. ولذلك فإن فهم وتخفيف آثار ارتفاع درجة حرارة البحيرة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحماية البيئات المحلية ولكن أيضًا التوازن البيئي العالمي.

يؤكد هذا البحث على الحاجة الملحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة للتخفيف من الآثار المدمرة المحتملة لارتفاع درجة حرارة البحيرة. توفر النتائج رؤى قيمة لمواصلة دراسة هذه الظواهر وتطوير استراتيجيات التكيف الفعالة. ومن خلال معالجة هذه القضية، يمكننا حماية النظم البيئية والموارد الحيوية التي توفرها البحيرات لكل من البشر والطبيعة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: لماذا ترتفع درجة حرارة البحيرات الواقعة في خطوط العرض العليا بوتيرة سريعة؟

ج: البحيرات الواقعة على خطوط العرض العليا أكثر حساسية للتغيرات المناخية، مما يؤدي إلى تسارع الاحترار مقارنة بالبحيرات الموجودة في المناطق الأخرى.

س: ما هي عواقب ارتفاع درجة حرارة البحيرة؟

ج: يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة البحيرة إلى تغيرات في نوعية المياه، وزيادة تكاثر الطحالب، ونفوق الأسماك، وتعطيل العمليات الجيوفيزيائية العالمية الأوسع مثل أنماط الطقس وتوزيع المياه العذبة.

س: كيف يمكننا معالجة تأثير ارتفاع درجة حرارة البحيرة؟

ج: يعد الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمرًا ضروريًا للتخفيف من آثار ارتفاع درجة حرارة البحيرات. وتوفر الدراسة بيانات قيمة لدراسة هذه التأثيرات وتطوير استراتيجيات التكيف.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يزيد هذا البحث من فهمنا للوتيرة المثيرة للقلق التي ترتفع بها درجة حرارة البحيرات الواقعة عند خطوط العرض العليا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية هذه النظم البيئية الهشة ومواردها الحيوية.