المتنافسون الجمهوريون في الانتخابات التمهيدية يتطلعون إلى استراتيجية بديلة لهزيمة ترامب

في السباق على المرشح الجمهوري في المؤتمرات الحزبية المقبلة في ولاية أيوا، يفكر بعض الجمهوريين في استراتيجية بديلة لتقويض قبضة الرئيس السابق دونالد ترامب على الحملة الانتخابية. وبدلا من استهداف المركز الأول، يتطلع هؤلاء الجمهوريون إلى تأمين مركز ثان مقنع ووضع أنفسهم باعتباره المرشح الأخير في حالة اضطرار ترامب إلى الخروج من السباق. في حين أن هذه الاستراتيجية قد تبدو بعيدة المنال، إلا أنها قد تدفع المتنافسين مثل حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس إلى البقاء في السباق لفترة أطول من المتوقع.

إن فكرة الحصول على المركز الثاني القوي واكتساب الشرعية باعتباره أفضل منافس تالي للترشيح تكتسب زخمًا بين المانحين والاستراتيجيين في الحزب الجمهوري. وهم يعتقدون أنه إذا أصبحت مشاكل ترامب القانونية أو تقدمه في السن من العوامل المهمة، فإن المرشح صاحب الأداء الأفضل في المركز الثاني سيكون لديه المطالبة الأكثر إقناعا بأنه المرشح في مؤتمر الحزب. ويشير جامع التبرعات الجمهوري البارز بوبي كيلبرج إلى أن ترامب قد لا يحصل على المركز الأول في واحدة أو أكثر من الانتخابات التمهيدية الثلاثة الأولى، مما يجعل المعركة على المركز الثاني ذات قيمة بالنسبة لهذا المجال.

إن التركيز على تأمين المركز الثاني لا يقتصر فقط على احتمالية تحدي ترامب في مباراة فردية، بل يتعلق أيضًا بوضع نفسه ليحل محله إذا اضطر إلى الانسحاب من السباق. إن الحصول على المركز الثاني بقوة، مع وجود فجوة ملحوظة في الأداء عن المركز الثالث، يمكن أن يعزز حالة الوصيف ليصبح المتسابق الأول.

وفي حين يخوض المتنافسون مثل هيلي وديسانتيس معركة حامية على المركز الثاني، فإنهم يواجهون عجزا كبيرا في استطلاعات الرأي ضد ترامب. وعلى الصعيد الوطني، يحتفظ ترامب بفارق 40-50 نقطة عليهم. وحتى في الولايات الرئيسية مثل أيوا، ونيوهامبشاير، وكارولينا الجنوبية، حيث تقدم ترامب أضيق، فإنه لا يزال يحتفظ بمزايا كبيرة.

وعلى الرغم من التركيز على تأمين المركز الأول، فإن بعض الجمهوريين يدركون أن المسار غير التقليدي للترشيح هو الخيار الوحيد الممكن في مواجهة هيمنة ترامب. ومع بلوغ ترامب عامه الـ 78 العام المقبل ومواجهته إجراءات قانونية تتعلق بجهوده لإلغاء انتخابات 2020، يرى المنافسون أن المعركة على المركز الثاني قد تكون لها قيمة فورية أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة.

وفي حين يصر مرشحون مثل هيلي وديسانتيس على أن هدفهم هو الفوز، فقد استثمروا أيضا الوقت والجهد في تمييز أنفسهم عن ترامب. وتصور هيلي نفسها على أنها أكثر قابلية للانتخاب من ترامب، وتصفه بأنه أكثر السياسيين المكروهين في أمريكا، وتهدف إلى رفض الفوضى التي شهدتها السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، يؤكد ديسانتيس على المكاسب السياسية والقيادة المحافظة المطولة بما يتجاوز فترة ولاية ترامب الوحيدة المحتملة.

وفي نهاية المطاف، قد يكون للمعركة على المركز الثاني تداعيات كبيرة في هذا السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، ومن المحتمل أن تحدد وضع المتسابق الأول في الأشهر المقبلة.