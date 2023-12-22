يعارض الجمهوريون توسيع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ويدعون إلى اتباع نهج مختلف

تعارض مجموعة من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك السيناتور الأمريكي جي دي فانس، تمديد الدعم الأمريكي لأوكرانيا ويقترحون حلولاً بديلة لإنهاء الغزو الروسي. وذكر فانس أن أوكرانيا قد تحتاج إلى التنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل إنهاء الحرب، مما يسلط الضوء على الاعتقاد بين هؤلاء الجمهوريين بأن هدف أوكرانيا المتمثل في إعادة روسيا إلى حدودها عام 1991 غير واقعي. وقد صوتت هذه الكتلة من المشرعين مؤخرًا على منع مشروع قانون التمويل الذي يشمل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، سعيًا للحصول على تنازلات أقوى بشأن أمن الحدود.

دعا فانس، الذي يشاع أنه مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، البيت الأبيض إلى توضيح هدف نهائي في أوكرانيا وشكك في فعالية تخصيص مبلغ إضافي قدره 61 مليار دولار من المساعدات، متسائلاً عما سيحققه هذا المبلغ مما حققته الانتخابات السابقة. 100 مليار دولار لم تفعل ذلك. من ناحية أخرى، حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس على تمرير المساعدات بسرعة، بحجة أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يفيد خصوم الولايات المتحدة وربما يشجع العدوان الروسي ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضًا في دول الناتو الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تم الكشف عن أن حلفاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يخططون للقاء الجمهوريين في واشنطن للضغط من أجل إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا. ويهدف هذا الاجتماع المغلق، الذي استضافته مؤسسة التراث المحافظة، إلى التأثير على سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا.

بالإضافة إلى قضية أوكرانيا، تم استجواب فانس أيضًا حول موقف الجمهوريين من الإجهاض. وأصر على أن الجمهوريين لا يسعون إلى الحد من الوصول إلى وسائل منع الحمل ولكن قاطعه المضيف الذي ادعى خلاف ذلك. وفي حين أن بيان فانس يتماشى مع الموقف الجمهوري، إلا أن هناك مخاوف داخل الحركة القانونية المحافظة بشأن مستقبل حقوق منع الحمل، حيث أن المعركة القانونية المحيطة بحقوق الإجهاض يمكن أن تمتد إلى حقوق منع الحمل أيضًا.

إن المعارضة داخل الحزب الجمهوري لتوسيع الدعم الأميركي لأوكرانيا تظهر تبايناً في التوجهات تجاه الصراعات الدولية وتخصيص المساعدات. وفي حين يؤمن بعض الجمهوريين بحلول مختلفة ويعطون الأولوية لقضايا أخرى مثل أمن الحدود، يؤكد آخرون على أهمية تقديم المساعدة لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي والحفاظ على التحالفات العالمية للولايات المتحدة.