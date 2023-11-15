خلل جديد في إنتل: خطر تصعيد الامتيازات ورفض الخدمة

أعلنت إنتل مؤخرًا عن اكتشاف ثغرة أمنية عالية الخطورة، تحمل الاسم الرمزي Reptar، والتي تؤثر على وحدات المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بسطح المكتب والهاتف المحمول والخادم. هذا الخلل، الذي تم تتبعه باسم CVE-2023-23583، لديه القدرة على تمكين المهاجمين من تصعيد الامتيازات والكشف عن المعلومات وشن هجمات رفض الخدمة من خلال الوصول المحلي.

وفقًا لـ Google Cloud، تنشأ المشكلة من كيفية تفسير المعالج للبادئات الزائدة عن الحاجة، مما قد يسمح بتجاوز الحدود الأمنية لوحدة المعالجة المركزية. في بيئة افتراضية متعددة المستأجرين، يمكن للمهاجم الذي يستغل هذه الثغرة الأمنية على جهاز ضيف أن يتسبب في تعطل الجهاز المضيف، مما يؤدي إلى رفض الخدمة لأجهزة الضيف الأخرى التي تعمل على نفس المضيف.

علاوة على ذلك، حدد الباحث الأمني ​​تافيس نورماندي أنه يمكن الاستفادة من Reptar لإفساد حالة النظام وإطلاق استثناء فحص الآلة، مما يزيد من تعريض الأنظمة المتأثرة للخطر.