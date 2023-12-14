تواجه نيويورك مخاطر على موثوقية شبكة الكهرباء في العقد المقبل

يسلط تقرير حديث صادر عن مشغل النظام المستقل في نيويورك (NYISO) الضوء على المخاطر المحتملة على موثوقية شبكة الكهرباء في نيويورك خلال العقد المقبل. ورغم أن التقرير يذكر أنه لا توجد تهديدات فورية، فإنه يدعو إلى إيلاء اهتمام جدي للتحديات التي تنتظرنا.

وفقًا لرئيس NYISO ومديرها التنفيذي ريتش ديوي، فإن التوقعات قصيرة المدى للشبكة الكهربائية في نيويورك إيجابية. ومع ذلك، فهو يحذر من أن أهداف الاستدامة للدولة ونمو قطاع التصنيع يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على الشبكة. إن إدخال موارد جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية، إلى جانب تقاعد المرافق ذات الانبعاثات العالية، يثير مشكلات في سلسلة التوريد والحاجة إلى تخطيط دقيق.

يؤكد ديوي على أهمية الحفاظ على التوازن بين إيقاف محطات الطاقة القديمة وضمان وجود إمدادات جديدة. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الحاجة إلى استيعاب فرص التصنيع الجديدة والزيادة في الطلب على الإسكان التي تأتي معها. يعد البناء المرتقب لمصنع ميكرون لأشباه الموصلات في وسط نيويورك مثالاً على إعلانات التنمية الاقتصادية التي تتطلب دراسة متأنية للمستقبل.

وللتغلب على هذه التحديات، يقترح التقرير الانتهاء من المشاريع في الوقت المناسب وإضافة مرافق جديدة للطاقة. كما يؤكد على الحاجة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والاستعداد للتحولات المحتملة في ذروة الطلب الناجمة عن زيادة التدفئة المنزلية.

وقد أثار التقرير مخاوف منظمات مثل Upstate United، التي تزعم أن سياسات المناخ في نيويورك تؤدي إلى تفاقم مشاكل موثوقية الشبكة. ويدعوون قادة ألباني إلى إعادة النظر في نهجهم.

ومع ذلك، تؤكد كل من وزارة الحفاظ على البيئة في ولاية نيويورك (DEC) وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في ولاية نيويورك (NYSERDA) على أنهما تعملان بنشاط مع NYISO لمعالجة هذه التحديات. تسلط DEC الضوء على القدرة على تعيين "وحدات الموثوقية" وتشير NYSERDA إلى المشاريع القادمة مثل Champlain Hudson Power Express، والتي من المتوقع أن تخفف من مشكلات الموثوقية في مدينة نيويورك.

وبينما تسعى نيويورك جاهدة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز النمو الاقتصادي، سيكون التعاون بين أصحاب المصلحة والتخطيط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار موثوقية شبكة الكهرباء بالولاية مع تقليل التأثيرات البيئية.