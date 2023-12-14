خطوة Google التالية: دمج Gemini في تشكيلة منتجاتها

يكشف تقرير حديث أن جوجل تخطط لدمج نموذج لغة Gemini AI الذي تم إطلاقه حديثًا في العديد من المنتجات، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي المحتمل المسمى Pixie والذي قد يظهر لأول مرة مع Pixel 9. ويقال إن مساعد الذكاء الاصطناعي هذا سيكون حصريًا لأجهزة Pixel من جوجل وسيعمل على الاستفادة من البيانات من منتجات Google مثل Gmail والخرائط لإنشاء تجربة أكثر تخصيصًا.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يتطور Pixie إلى إصدار أكثر تقدمًا من Google Assistant، إلا أنه يبدو مختلفًا عن Assistant with Bard (AWB) الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، والذي تم عرضه في أكتوبر. آخر تحديث رسمي من Google بخصوص AWB كان مع إصدار Gemini Nano، والذي جلب إمكانات جديدة إلى Recorder Summarize وGboard Smart Response في هاتف Pixel 8 Pro. ومع ذلك، فإن تقنية AWB لا تقتصر على أجهزة Pixel، حيث ظهر دليل على تطويرها لأجهزة سامسونج، كما ذكرت جوجل توفرها على نظام التشغيل iOS.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس جوجل جلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها وأجهزتها ذات المواصفات المنخفضة مثل الساعات الذكية. وكانت هناك أيضًا مناقشات داخلية حول تطوير النظارات التي يمكنها الاستفادة من قدرات التعرف على الأشياء الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن توفر هذه النظارات القابلة للارتداء للمستخدمين النصائح والإرشادات بشأن مهام مثل استخدام الأدوات أو حل المشكلات الرياضية أو العزف على الآلات الموسيقية. ومن المتوقع أن تكون هذه النظارات مزودة بكاميرا، مع وظيفة الإخراج عبر الأوامر الصوتية أو الشاشة.

في حين تم تعليق جهود Google في مجال أجهزة الواقع المعزز، كانت هناك محادثات حول شراكة محتملة مع سامسونج لتطوير سماعات الرأس وربما النظارات.

وبينما تواصل Gemini توسيع حضورها وتأثيرها، تستكشف Google بنشاط طرقًا لدمج هذا النموذج التأسيسي في مجموعة منتجاتها الشاملة، بهدف تزويد المستخدمين بتجارب أكثر تخصيصًا وكفاءة عبر مختلف الأجهزة والتطبيقات.