اقتراح الجندول الجديد لملعب دودجر يواجه معارضة ومخاوف بيئية

يواجه نظام الجندول المقترح لنقل المشجعين إلى ملعب دودجر في أيام المباريات معارضة ومخاوف بيئية، وفقًا لتقرير جديد. بينما يدعي المؤيدون أن نظام جندول النقل الجوي السريع في لوس أنجلوس (LA ART) من شأنه أن يخفف من الازدحام المروري ويقلل الانبعاثات، يرى النقاد أن المشروع سيكون له العديد من التأثيرات السلبية على البيئة.

يمكن أن يكون لبناء نظام الجندول آثار كبيرة على الطيور الطائرة، والمناظر الطبيعية الخلابة، والموارد الثقافية والتاريخية، وحتى الرفات البشرية، كما هو موضح في التقرير. ومع ذلك، يوضح مؤيدو المشروع أن هذه التأثيرات مؤقتة فقط وستختفي بمجرد الانتهاء من البناء.

ستوفر الجندول، في حالة الموافقة عليها، رحلات مجانية للأفراد الذين يحملون تذاكر Dodger، مما يؤدي إلى إزالة ما يقدر بنحو 5,000 شخص من الطرق المحلية وتقليل عدد المركبات في مواقف السيارات في الملعب بنحو 3,000 مركبة لكل مباراة. سيأخذ المسار المقترح سيارات الجندول فوق الحي الصيني والطريق السريع 110، وينتهي في النهاية عند موقف سيارات Dodger Stadium. برجان طويلان يبلغ ارتفاعهما 200 قدم تقريبًا يشيران إلى الوجود المرئي للجندول.

أحد المخاوف الخاصة التي أثارها النقاد هو التأثير على حديقة ولاية لوس أنجلوس التاريخية، حيث ستمر الجندول فوقها. يجادل النقاد بأن هذا من شأنه أن يقلل من قيمة المنتزه، حيث أن عربات الجندول الصغيرة الحجم ستجتاز بشكل مستمر 26 قدمًا فقط فوق سطح الأرض، كل 23 ثانية في كل اتجاه. وسيتطلب المشروع أيضًا هدم مبنى واحد على الأقل وإزالة أكثر من 100 شجرة، بما في ذلك أكثر من 80 شجرة من الحديقة.

ويشير معارضو الجندول إلى أن توسيع خدمة حافلات Dodger Express الحالية وكهربة الحافلات سيكون بديلاً أبسط وأكثر كفاءة، مع كفاءة أكبر بمقدار 20 مرة لكل رحلة راكب مقارنة بنظام الجندول، كما ادعى جون كريستنسن، مساعد أستاذ في معهد البيئة والاستدامة التابع لجامعة كاليفورنيا.

سيتم التصويت على القرار المتعلق بنظام الجندول من قبل مجلس إدارة مترو في يناير، مع انتظار العديد من وكالات المدينة والدولة أيضًا للإدلاء بأصواتها. وفي حالة الموافقة، يمكن أن تكون الجنادل جاهزة للعمل في الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية 2028، كما يتوقع المؤيدون.