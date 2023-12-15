عدد متزايد من العائلات في نيويورك تختار التعليم المنزلي

يشير تقرير حديث إلى ارتفاع كبير في عدد الأسر في ولاية نيويورك التي تختار التعليم المنزلي بدلاً من التعليم التقليدي في الفصول الدراسية. ويكشف التقرير، الذي أعده مركز إمباير للسياسة العامة، أن معدل التعليم المنزلي في نيويورك يبلغ الآن ضعف المعدل الوطني. وقد لوحظت هذه الزيادة على مدى العقد الماضي، وتضاعفت مقارنة بفترة ما قبل الوباء، حيث شهدت زيادة بنسبة 178%.

محليًا، داخل منطقة مدارس مدينة ألباني، ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم المنزلي بنسبة 57٪ منذ العام الدراسي 2017-2018. ويحدث هذا الاتجاه على الرغم من القيود التنظيمية المرهقة التي تفرضها الدولة، والتي يعود بعضها إلى الثمانينيات. وفقًا لتي جيه شميدت من جمعية الدفاع القانوني للمدارس المنزلية (HSLDA)، فإن هذه اللوائح غالبًا ما تخلق صعوبات للعائلات، مما يدفعهم إلى مغادرة الولاية.

كانت هناك هجرة ملحوظة لأسر التعليم المنزلي من نيويورك، وخاصة مدينة نيويورك، إلى فلوريدا. وعلى النقيض من نيويورك، تقدم فلوريدا خيارات متعددة للتعليم المنزلي وتسمح للأطفال الذين يدرسون في المنزل بالمشاركة في الألعاب الرياضية. وقد اجتذب هذا الاختلاف في المرونة والفرص العديد من الأسر التي تبحث عن بديل للتعليم التقليدي.

تسلط إميلي ديفيرتولا، محللة سياسات التعليم من Empire Center، الضوء على التحديات المالية التي تواجهها الأسر التي تختار التعليم المنزلي في نيويورك. إنهم مثقلون بمسؤولية تغطية جميع النفقات والمواد التعليمية من جيوبهم، بالإضافة إلى الاستمرار في دفع الضرائب للمنطقة التعليمية التي اختاروا عدم الاشتراك فيها. وهذا يتناقض مع 32 ولاية أخرى نفذت برامج اختيار المدارس، مما يسمح للعائلات بالحصول على أموال التعليم لدعم التعليم المنزلي أو الالتحاق بمدرسة مختلفة من اختيارهم.

توصي D'Vertola بأن تقوم ولاية نيويورك بتقليل العوائق التي تحول دون اختيار المدرسة، خاصة بالنسبة للأسر ذات الاحتياجات العالية التي تسكن في المناطق الفاشلة أو التي لديها طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للدولة تقديم دعم وخيارات أكبر للعائلات التي تفكر في التعليم المنزلي كبديل للتعليم التقليدي.

مع استمرار تزايد عدد الأسر التي تختار التعليم المنزلي في نيويورك، فمن الضروري معالجة التحديات التي يواجهونها واستكشاف فرص الإصلاح التعليمي.