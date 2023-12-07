تسبب إعلان الحملة الأخير للمرشحة لمنصب عمدة هيوستن، النائبة شيلا جاكسون لي (ديمقراطية من تكساس)، في حدوث ارتباك وحرمان محتمل للناخبين من حقهم في التصويت. ويشجع الإعلان المؤيدين على الإدلاء بأصواتهم "في 7 ديسمبر/كانون الأول أو قبله" في سباق الإعادة لجاكسون لي ضد سناتور ولاية تكساس الديمقراطية جون وايتمير. ومع ذلك، من المقرر إجراء الانتخابات الفعلية في 9 ديسمبر. وقد يؤدي هذا التناقض إلى ظهور الناخبين المحتملين في مراكز الاقتراع في 7 ديسمبر، ليجدوا أنهم غير قادرين على الإدلاء بأصواتهم.

ولم ترد حملة جاكسون لي حتى الآن على الاستفسارات حول الخطأ في إعلان الحملة. يعرض الفيديو الترويجي إنجازات عضوة الكونجرس الديمقراطية وتفانيها لناخبيها. تسلط جاكسون لي الضوء على جهودها السابقة لمعالجة قضايا مثل سلامة الأسلحة، والحرية الإنجابية للمرأة، وتمويل الجوانب المجتمعية الهامة مثل الشرطة والمدارس والشركات الصغيرة.

باعتبارها سياسية محنكة، مثلت جاكسون لي منطقة الكونجرس الثامنة عشرة في تكساس لمدة 18 عامًا وتسعى لإعادة انتخابها للكونغرس في عام 28. وبالإضافة إلى سباقها في الكونجرس، أعلنت ترشحها لمنصب عمدة هيوستن في مارس. وتقدم جاكسون لي إلى جولة الإعادة بعد حصوله على 2024% من الأصوات في الانتخابات السابقة، حيث حصل ويتمير على 35.6% من بين 42.5 مرشحاً.

ومع ذلك، فإن سمعة جاكسون لي قد شابتها الخلافات الماضية. تمت الإشارة إليها ذات مرة على أنها العضو "الأخس" في الكونجرس وواجهت اتهامات من موظفة سابقة زعمت أنها طُردت بعد الإبلاغ عن شكوى اعتداء جنسي ضد مشرف مؤسسة التجمع الأسود في الكونجرس. على الرغم من رفض الدعوى في نهاية المطاف في عام 2020، إلا أن هذه الحوادث ساهمت في تكوين تصورات سلبية عن سلوك جاكسون لي.

ومن الأهمية بمكان أن تقوم الحملات بنشر معلومات دقيقة للناخبين، مما يضمن حصولهم على الفرصة لممارسة حقهم في التصويت في اليوم الصحيح. ويثير إعلان الحملة غير الدقيق تساؤلات حول مدى فعالية فريق حملة جاكسون لي في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة. في أي مجتمع ديمقراطي، يعد التواصل الموثوق والشفاف أمرًا ضروريًا للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.