النائب كيفن مكارثي يعلن استقالته في خطوة مفاجئة

وفي تحول مفاجئ للأحداث، أعلن النائب كيفن مكارثي استقالته من منصبه نهاية الشهر الجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن أصبح مكارثي أول رئيس يُطيح به من السلطة في منتصف فترة ولاية الكونجرس. سيكون لخروجه آثار كبيرة على رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين في مجلس النواب، لأنه يزيد من تقليص الأغلبية الضيقة بالفعل للحزب الجمهوري ويجعل تمرير التشريع في عام 2024 أكثر صعوبة.

صرح مكارثي، وهو جمهوري من كاليفورنيا، في مقال افتتاحي بصحيفة وول ستريت جورنال، "بغض النظر عن الاحتمالات أو التكلفة الشخصية، فقد فعلنا الشيء الصحيح. قد يبدو هذا الأمر خارج الموضة في واشنطن هذه الأيام، لكن تحقيق النتائج للشعب الأمريكي لا يزال يحظى بالاحتفاء به في جميع أنحاء البلاد. وأعرب عن نيته مغادرة مجلس النواب لخدمة أمريكا بطرق جديدة ودعم الجيل القادم من القادة داخل الحزب الجمهوري.

ورغم أن رحيل مكارثي كان متوقعاً منذ الإطاحة به من منصب رئيس البرلمان، فإن قراره بالمغادرة قبل نهاية فترة ولايته يخلق صداعاً جديداً لحزبه. وسوف تتقلص الأغلبية الجمهورية بشكل أكبر، مما يزيد من صعوبة إقرار التشريعات وتعزيز أجندتهم في عام انتخابي رئيسي. وتعني استقالة مكارثي أيضًا أن الجمهوريين في مجلس النواب قد يخسرون ثلاثة أصوات فقط قبل أن يحتاجوا إلى دعم الديمقراطيين لتمرير الإجراءات.

سيستغرق المنصب الشاغر الناجم عن رحيل مكارثي عدة أشهر لملءه من خلال انتخابات خاصة. سيؤدي هذا إلى ترك منطقته الجمهورية بقوة في بيكرسفيلد، كاليفورنيا دون تمثيل خلال تلك الفترة. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل المنطقة في أيدي الجمهوريين عندما تأتي أمام الناخبين مرة أخرى في الانتخابات الخاصة.

يمثل قرار مكارثي بالتنحي نهاية مسيرة سياسية طويلة بلغت ذروتها في رئاسة المتحدث لفترة قصيرة استمرت 269 يومًا فقط. طوال حياته المهنية، شغل مكارثي مناصب قيادية مختلفة داخل الحزب الجمهوري ولعب دورًا مهمًا في المساعدة في تأمين الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.