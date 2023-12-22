رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك تشيد باستقالة رئيس الجامعة

أعربت إليز ستيفانيك، رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، عن موافقتها على استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل. صرحت ستيفانيك، التي لفتت الانتباه مؤخرًا بسبب حوارها المثير للجدل مع رؤساء الجامعات خلال جلسة استماع في الكونجرس حول معاداة السامية، أن “واحد سقط، واثنان يرحلان”، في إشارة إلى الحاجة إلى مزيد من الاستقالات. في حين أن ستيفانيك تنظر إلى استقالة ماجيل على أنها بداية لمعالجة قضية معاداة السامية في مؤسسات التعليم العالي، فقد شددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل الكونجرس في جميع جوانب هذه المؤسسات، بما في ذلك الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والتمويل والقيادة العامة والحوكمة.

وجاءت استقالة ماجيل بعد أن واجهت انتقادات بسبب تصريحاتها خلال جلسة استماع في مجلس النواب استمرت خمس ساعات حول معاداة السامية. جنبا إلى جنب مع نظرائها من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تم استجوابها حول كيفية استجابة مؤسساتهم لارتفاع الكراهية ضد اليهود في أعقاب الصراع الأخير في إسرائيل. وتساءل ستيفانيك عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود ستنتهك قواعد السلوك في مدارسهم، الأمر الذي تهرب رؤساء الجامعات من تقديم إجابة واضحة عليه. واقترح ماجيل أن القرار سيعتمد على السياق، في حين أكد جاي من جامعة هارفارد وكورنبلوث من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على أن السلوك الذي يعبر عن التحرش ينتهك سياساتهم.

أدت تصريحات ستيفانيك ودعواته للاستقالة إلى قيام لجنة بقيادة الحزب الجمهوري بإجراء تحقيق في جهود الجامعات لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي. كما احتفلت رئيسة لجنة التعليم بمجلس النواب فيرجينيا فوكس، الحزب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، باستقالة ماجيل، معربة عن خيبة أملها إزاء فشل ماجيل في تقديم إجابة واضحة خلال جلسة الاستماع.

وبينما واجهت ماجيل رد فعل عنيفًا بسبب تصريحاتها، أصدرت جاي من جامعة هارفارد اعتذارًا عن تصريحاتها، معترفة بتأثير كلماتها. أعرب مارك جورنبرج، رئيس مؤسسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن دعمه لكورنبلوث وأشاد بقيادتها في معالجة معاداة السامية والكراهية في الحرم الجامعي.

تسلط استقالة ماجيل والدعوات اللاحقة للتحقيق الضوء على الحاجة المستمرة لمعالجة ومكافحة معاداة السامية في مؤسسات التعليم العالي. يؤكد الجدل الدائر حول جلسة الاستماع على أهمية السياسات والاستجابات الواضحة من قيادة الجامعة لضمان سلامة ورفاهية جميع الطلاب.