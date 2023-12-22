القيادة الجديدة والتحقيق في الكونجرس

استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماغيل، وسط جدل حول تصريحاتها خلال جلسة استماع في الكونغرس حول معاداة السامية. وأشادت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إليز ستيفانيك، باستقالة ماجيل ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة قضية معاداة السامية في مؤسسات التعليم العالي. صرح ستيفانيك، "هذه مجرد البداية لمعالجة الفساد المتفشي لمعاداة السامية الذي دمر مؤسسات التعليم العالي "المرموقة" في أمريكا."

وأضافت ردًا على تعليقات ستيفانيك: "يمكن لهذه الجامعات أن تتوقع إجراء تحقيق قوي وشامل من قبل الكونجرس في جميع جوانب إهمال مؤسساتها في ارتكاب معاداة السامية، بما في ذلك الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والتمويل والقيادة العامة والحوكمة".

خلال جلسة الاستماع في الكونغرس، استجوب ستيفانيك ماغيل ورؤساء جامعات آخرين حول رد فعل مؤسساتهم على تصاعد الكراهية ضد اليهود. واجهت ماجيل ونظرائها في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التدقيق بسبب تعاملهم مع معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وتأتي استقالة ماجيل بعد أن فشلت في تقديم إجابة واضحة عندما سئلت عما إذا كانت “الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود” تنتهك قواعد السلوك في جامعة بنسلفانيا. سلط استجواب ستيفانيك الضوء على أهمية معالجة خطاب الكراهية وارتباطه بالسلوك.

بعد استقالة ماجيل، أطلقت اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري تحقيقًا في جهود الجامعات لمكافحة العنف والتهديدات المتزايدة ضد اليهود في الحرم الجامعي.

أثارت استقالة الرئيس ماجيل نقاشًا أوسع حول دور قادة الجامعات في معالجة معاداة السامية وخلق بيئات آمنة للطلاب اليهود. ويبقى أن نرى كيف سيتكشف تحقيق الكونجرس وما هي الإجراءات الإضافية التي سيتم اتخاذها لمكافحة معاداة السامية في مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد.