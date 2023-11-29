تظهر دراسة جديدة كيف يؤثر العمل عن بعد على الإنجازات العلمية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد أن العمل عن بعد في المجتمع العلمي يزيد من صعوبة تحقيق الاكتشافات الرائدة. ووجد التحليل، الذي فحص أكثر من 20 مليون دراسة علمية، أن هناك "عقوبة العمل عن بعد" بنسبة 4% على احتمال تحقيق اختراقات كبيرة مقارنة بأولئك الذين يعملون في نفس الموقع الفعلي.

في العقود القليلة الماضية، كان هناك ارتفاع في التعاون الدولي بين العلماء. وفي حين أدى هذا إلى زيادة الاتصال داخل المجتمع العلمي، فقد جاء على حساب الدراسات التاريخية. وأظهرت الدراسة أيضًا انخفاضًا في الأوراق البحثية التحويلية الحقيقية التي لها تأثير دائم.

تقليديا، ازدهرت الإنجازات العلمية من خلال التفاعلات الشخصية والتبادل التلقائي للأفكار. ومع ذلك، أظهر التحليل أن متوسط ​​المسافة بين المؤلفين المشاركين قد زاد بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 1960. والآن، تتضمن أكثر من واحدة من كل سبع أوراق علمية تعاونًا بين باحثين يقعون على مسافة تزيد عن 2,500 كيلومتر.

تناولت الدراسة تأثير العمل عن بعد على الاستشهادات واستقبال الأوراق العلمية. كانت الأوراق البحثية شديدة التغيير، والتي تؤثر بشكل كبير على مجالات تخصصها، أقل احتمالاً أن تنتج عن التعاون عن بعد. وجد أن العلماء الذين يعملون على مقربة جسدية قريبة هم أكثر عرضة للاكتشافات الرائدة.

في حين أن العمل عن بعد يوفر مزايا مثل زيادة الوصول إلى المعلومات، إلا أنه أقل فعالية عندما يتعلق الأمر بدمج الأفكار المعقدة والمجردة. يصبح التعاون عن بعد أمرًا صعبًا عندما لا يتم تقنين المعرفة بشكل كامل بعد ويصعب التعبير عنها. وشدد كارل بنديكت فراي، الأستاذ في جامعة أكسفورد، على أهمية القرب الجغرافي لتحقيق الاختراق التالي، مشيراً إلى أن العمل عن بعد يفتقر إلى بديل مناسب.

ويقر مؤلفو الدراسة بأن العمل عن بعد له مزاياه، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المواهب المتنوعة. ومع ذلك، يؤكدون أن "المكان" لا يزال مهمًا. ولا يمكن تكرار القيمة الفريدة للتفاعلات وجهاً لوجه وهياكل الفريق المسطحة في تعزيز الابتكار بشكل كامل من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت.

وبينما يشهد العالم تحولاً ما بعد الوباء نحو العمل عن بعد، تتوقع الدراسة أنه سيتم تحقيق المزيد من التقدم التدريجي على حساب الاكتشافات المدمرة. يقترح المؤلفون أن المشاريع التي تركز على الابتكار الثوري هي الأنسب للفرق الموجودة في الموقع، في حين أن نظيراتها الموزعة أكثر ملاءمة للتحسينات الإضافية.

أسئلة وأجوبة:

-كيف يؤثر العمل عن بعد على الإنجازات العلمية؟

ووفقاً للدراسة، فإن العمل عن بعد يجعل احتمال تحقيق إنجازات كبيرة أقل بنسبة 4٪ مقارنة بالعمل في نفس الموقع الفعلي.

-ما هو متوسط ​​المسافة بين المشاركين في الدراسة الآن مقارنة بالماضي؟

لقد زاد متوسط ​​المسافة بين المؤلفين المشاركين في الدراسة بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 1960.

- لماذا تزداد احتمالية حدوث الاكتشافات الرائدة عندما يعمل العلماء على مقربة جسدية قريبة؟

تلعب التفاعلات الشخصية والتبادل التلقائي للأفكار دورًا حاسمًا في تعزيز الاكتشافات الرائدة، مما يجعل القرب الجسدي أمرًا حيويًا.

-ما هي مميزات العمل عن بعد في العلوم؟

يوفر العمل عن بعد وصولاً أوسع إلى المواهب والمعلومات المتنوعة، لكنه يفتقر إلى نفس الفعالية في دمج الأفكار المعقدة والمجردة.