أسطورة زيلدا: الأكرينا من الزمن – رحلة إلى حارة الذاكرة

من الصعب تصديق ذلك، لكن لعبة The Legend of Zelda: Ocarina of Time تحتفل اليوم بعيدها الخامس والعشرين. إذا كانت هذه الحقيقة تجعلك تشعر بالشيخوخة، فأنت لست وحدك. ما زلت أتذكر الإثارة والترقب الذي أحاط بإصدار أول مغامرة Zelda ثلاثية الأبعاد من Nintendo في عام 25. باعتباري من محبي الإصدار السابق، A Link to the Past، لم أستطع الانتظار حتى أضع يدي على Ocarina of Time.

لقد كنت محظوظًا بما يكفي لإتاحة الفرصة لي للعب ومراجعة اللعبة قبل أيام قليلة من إصدارها رسميًا. أتذكر بوضوح قضاء ساعات لا تحصى منغمسًا في اللعبة، والتنقل في عالم Hyrule المذهل، وتجربة القصة الملحمية. كان الانتقال إلى الرسومات ثلاثية الأبعاد سلسًا، وكانت آليات اللعب رائدة في ذلك الوقت.

للقيام برحلة عبر ممر الذكريات وتجميع ذكرياتي عن تلك الأيام الأولى، تواصلت مع زملائي السابقين من IGN64. تذكرنا معًا الإثارة التي أحاطت بإصدار اللعبة والساعات الطويلة التي أمضيناها في لعبها. لقد حظينا أيضًا بشرف تشغيل نسخة معاينة في حدث Zelda في سياتل يسمى Zelda Summit.

إحدى التفاصيل المثيرة للاهتمام التي ظهرت خلال مناقشتنا كانت وجود الدم في الإصدار الأول من اللعبة. عندما يقاتل غانون، كان ينفث دمًا أحمر عند تعرضه للضرب. ومع ذلك، تم تغيير هذا لاحقًا إلى "العرق" الأخضر في الإصدارات اللاحقة من اللعبة. ربما كانت نينتندو قلقة بشأن تصنيف اللعبة أو شعرت ببساطة أنها لا تتماشى مع رؤيتهم.

إذا نظرنا إلى الوراء، فإن Ocarina of Time تحتل مكانة خاصة في تاريخ الألعاب. لم يقتصر الأمر على ترسيخ امتياز The Legend of Zelda كاسم مألوف فحسب، بل دفع أيضًا حدود ما كان ممكنًا في الألعاب. عالمها الغامر وشخصياتها التي لا تنسى وقصتها الجذابة استحوذت على ملايين اللاعبين حول العالم.

بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذه اللعبة المحبوبة، فلنتوقف لحظة لتقدير التأثير الذي أحدثته على الصناعة والذكريات التي خلقتها لعدد لا يحصى من اللاعبين. عيد ميلاد سعيد يا أوكرينا الزمن!

الأسئلة المتكررة

1. هل Ocarina of Time هي أفضل لعبة Zelda؟

قد تختلف الآراء، لكن الكثيرين يعتبرون Ocarina of Time واحدة من أفضل ألعاب Zelda على الإطلاق. إن طريقة لعبها المبتكرة وقصتها العميقة وصورها المذهلة تضع معيارًا جديدًا لهذه السلسلة.

2. هل يمكنني لعب Ocarina of Time على وحدات التحكم الحديثة؟

نعم، تمت إعادة إصدار Ocarina of Time عدة مرات بعد إطلاقها الأولي على Nintendo 64. وهي متاحة الآن على Nintendo 3DS ويمكن لعبها على Nintendo Switch من خلال خدمة Nintendo Switch Online.

3. كيف أثرت Ocarina of Time على ألعاب Zelda المستقبلية؟

وضعت Ocarina of Time الأساس لألعاب Zelda المستقبلية من خلال تقديم آليات اللعب المختلفة والميزات التي أصبحت من العناصر الأساسية في السلسلة. لقد أثر تركيزها على الاستكشاف وحل الألغاز والسرد الغامر للقصص على عناوين Zelda اللاحقة.

4. لماذا تعتبر Ocarina of Time تحفة ألعاب؟

غالبًا ما يتم الإشادة بـ Ocarina of Time بسبب أسلوب لعبها المبتكر والموسيقى التصويرية الجميلة والشخصيات التي لا تُنسى. لقد نجحت في ترجمة صيغة Zelda المحبوبة إلى عالم ثلاثي الأبعاد، مما خلق تجربة لعب غامرة لا تُنسى.

5. هل هناك أي خطط لتكملة لفيلم Ocarina of Time؟

على الرغم من عدم وجود تكملة مباشرة لـ Ocarina of Time، إلا أن اللعبة حصلت على خليفة روحي في شكل The Legend of Zelda: Majora's Mask. يحتفظ قناع Majora بالعديد من عناصر وآليات اللعب المقدمة في Ocarina of Time بينما يقدم قصة فريدة وأكثر قتامة.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الأسئلة الشائعة تعتمد على المعرفة المتاحة حاليًا وقد تكون عرضة للتغيير.

المصادر: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched