فندق أمريكانا موتور: واحة مستقبلية على الطريق 66

يقع فندق Americana Motor في مدينة فلاجستاف الجميلة، وقد خضع مؤخرًا لعملية تحول كاملة، مما يضفي لمسة من المستقبل القديم على هذا المعلم التاريخي على الطريق 66. بقيادة شركة Practice Hospitality، وهي شركة إدارة فنادق شهيرة، يقدم فندق Americana Motor الآن للضيوف تجربة لا تُنسى بفضل تصميمه الفريد ووسائل الراحة المدروسة والموقع المتميز.

مستوحى من عجائب فلاجستاف الطبيعية والتاريخ القمري الغني، تصميم فندق Americana Motor هو مزيج من الحنين إلى منتصف القرن والجماليات الحديثة. قام أندرو ألفورد، المصمم الرئيسي، بدمج الألوان الجريئة والأنماط الهندسية والعناصر الفنية المستوحاة من المناظر الطبيعية المحيطة. يخلق هذا الاهتمام بالتفاصيل جوًا غريبًا، مع إشارات مخفية إلى علم الفلك والطريق 66 في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تتميز غرف الضيوف في فندق Americana Motor بالمستقبل الريفي، وتجمع بين الألوان الأرضية الدافئة والأنسجة الخشبية والمنسوجات الغنية. السجاد الجذاب ذو الخطوط الدوامية والألواح الأمامية التي تذكرنا بملابس التزلج في السبعينيات والفن الأصلي الذي يحتفل بغابات فلاجستاف الصنوبرية الشهيرة يخلق أجواء فريدة وجذابة. حتى أجهزة الدش والبلاط الأبيض تم اختيارهما لتكريم معدات هبوط أبولو على سطح القمر التابعة لناسا.

يرحب ردهة الفندق بالضيوف مع رف كتيبات السفر القديم، مما يضيف لمسة من الحنين إلى تجربة تسجيل الوصول. يتوفر موظفون ذوو معرفة كبيرة لتقديم المعلومات حول المنطقة، ويوفر اللوبي أماكن جلوس مريحة وألعاب الطاولة ومساحة للبيع بالتجزئة مليئة بالأشياء المتنوعة والهدايا التذكارية. يمكن للضيوف أيضًا الاستفادة من المأدبة المشتركة المجهزة بمنافذ الطاقة، مما يجعلها مثالية للعمل عن بعد.

يتميز فندق Americana Motor في الخارج بساحة خلفية واسعة، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء بجانب المسبح المدفأ على مدار العام أو لعب ألعاب الفناء أو الاسترخاء في الأرجوحة الشبكية أو التجمع حول حفر النار لمشاركة قصص السفر. سيقدر عشاق الطبيعة التلسكوبات المتوفرة لمشاهدة النجوم والدراجات المتوفرة لاستكشاف المدينة.

باعتباره فندقًا صديقًا للحيوانات الأليفة، يرحب فندق Americana Motor بالرفاق ذوي الفراء من جميع الأحجام. يوفر "Barkyard" المسور في مكان الإقامة مساحة آمنة للحيوانات الأليفة لتمديد أرجلها، بينما تضمن محطة غسيل الكلاب المريحة بقائها نظيفة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، يتجلى التزام الفندق بالاستدامة في اختياره للمشروبات المعلبة المصنوعة من الألومنيوم، وزجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، والمناظر الطبيعية التي تتحمل الجفاف.

توفر فلاجستاف، المعروفة باسم "مدينة العجائب السبع"، فرصًا لا حصر لها للمغامرة. سواء كنت تزور Grand Canyon أو Arizona Snowbowl أو Lowell Observatory أو أي من الوجهات الخارجية في المنطقة، يعد فندق Americana Motor بمثابة المعسكر الأساسي المثالي للاستكشاف. بعد يوم من المشي لمسافات طويلة أو التزلج أو استكشاف عجائب الطبيعة، يمكن للضيوف الرجوع إلى فندق Americana Motor Hotel المريح والاسترخاء في غرفه المجهزة جيدًا.

لمعرفة المزيد عن فندق أمريكانا موتور وإجراء الحجز، قم بزيارة موقعهم الإلكتروني على americanamotorhotel.com أو اتصل بالرقم 928.833.3060.

مصادر:

– موقع الفندق (americanamotorhotel.com)

– موقع ممارسة الضيافة (practice-hospitality.com)