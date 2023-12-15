نهاية مثيرة للجدل لفوز المريخ ليكرز وتثير تساؤلات حول الإدارة

وفي مباراة ربع النهائي الساخنة، انتصر فريق لوس أنجلوس ليكرز على فريق فينيكس صنز بنتيجة 106-103. ومع ذلك، شابت المباراة نهاية مثيرة للجدل أثارت نقاشات حول التحكيم.

ومع تقدمهم بنقطتين وقبل 11 ثانية فقط، بدا أن ليكرز هو المسيطر. كل ما كان عليهم فعله هو إدخال الكرة، والتعرض للعرقلة، وتنفيذ رميتين حرتين لضمان الفوز. لكن الفوضى اندلعت عندما فقد أوستن ريفز الكرة، وبدا أن فريق صنز قد سيطر على المباراة، مما أتاح فرصة التعادل أو الفوز بالمباراة.

ولحسن حظ فريق ليكرز، طلب ليبرون جيمس الوقت المستقطع في الوقت المناسب، مما أدى إلى إنقاذ الكرة لفريقه. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يبدو أن ريفز لم يكن يمتلك الكرة بشكل كامل عندما أجرى جيمس المكالمة. تشير أدلة الفيديو إلى أن الكرة كانت مرتخية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي منح الوقت المستقطع.

خلال مقابلة ما بعد المباراة، دافع رئيس الطاقم جوش تيفن عن المكالمة، مشيرًا إلى أن ريفز كان يسيطر على الكرة ويده اليسرى مثبتة على ساقه. ومع ذلك فإن القرار المتنازع عليه سمح لليكرز بالاحتفاظ بالحيازة وتأمين الفوز.

يقودهم انتصار ليكرز الآن إلى الدور نصف النهائي من بطولة In-Season Tournament في لاس فيغاس. تنتظرهم مباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز، والفوز يعني فرصة للمنافسة على البطولة ضد إنديانا بيسرز أو ميلووكي باكس، حيث يحصل كل لاعب في الفريق الفائز على 500,000 ألف دولار إضافية.

وبينما أعرب فريق ليكرز عن رغبته في الفوز بالجائزة الكبرى، فإن الجدل الدائر حول نداء المهلة ترك مذاقًا مريرًا. أصيب فريق صنز، الذي كان لديه لاعبون يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب وواجهوا احتمال فقدان مكافأة مالية كبيرة، بخيبة أمل خاصة. حتى الفرق الأكثر ثراءً، مثل فريق صنز، تؤمن باللعب النظيف وتعرب عن مخاوفها بشأن المكالمة.

يهدف الدوري إلى خلق الإثارة من خلال البطولة داخل الموسم، لكن النهاية المثيرة للجدل تُضعف روح المنافسة. سيتعين على فريق صنز الآن إعادة تجميع صفوفه ومواجهة سكرامنتو كينغز في مباراة الجمعة، بينما تستمر الأسئلة حول قرار التحكيم في الانتشار.