الحكم على امرأة ريدوندو بيتش بتهمة مخطط الاحتيال في الرعاية الطبية

حُكم على امرأة من ريدوندو بيتش بالسجن لمدة 15 عامًا لتورطها في مخطط احتيال للرعاية الطبية. وأُدينت تمارا موتلي، 55 عامًا، بتقديم مطالبات احتيالية بقيمة إجمالية تزيد عن 24 مليون دولار مقابل معدات وإصلاحات طبية غير ضرورية طبيًا.

موتلي، المالك الفعلي لشركة أكشن للمعدات والإمدادات الطبية ومقرها هوثورن وشركة كاجا للمعدات والإمدادات الطبية ومقرها فينتورا، نظمت مخططًا دفعت فيه للمتواطئين مقابل إحالات المرضى. تم بعد ذلك نقل هؤلاء المرضى إلى الأطباء الفاسدين الذين وصفوا لهم كراسي متحركة كهربائية غير ضرورية طبيًا. ستقوم شركات موتلي بعد ذلك بتقديم فواتير احتيالية إلى برنامج Medicare.

استفاد البرنامج من التغييرات في قواعد السداد عن طريق إصدار فواتير لبرنامج Medicare مقابل إصلاحات الكراسي المتحركة الكهربائية بدلاً من الدفعات المقدمة. لم تكن هذه الإصلاحات ضرورية من الناحية الطبية في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان لم يتم إجراؤها على الإطلاق. على الرغم من ذلك، دفعت Medicare لشركة Action ما يزيد عن 10.3 مليون دولار أمريكي مقابل المعدات الطبية المعمرة والإصلاحات، بينما تلقت Kaja ما يقرب من 2.8 مليون دولار أمريكي.

كما أمر قاضي المقاطعة الأمريكية ستانلي بلومنفيلد جونيور موتلي بدفع 13.1 مليون دولار كتعويض. تم العثور على موتلي مذنبًا في 20 تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية، وتهمتين تتعلقان بسرقة الهوية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال.

إن مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الطبية مثل هذه لا تكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات فحسب، بل تعرض المرضى للخطر أيضًا من خلال تزويدهم بالمعدات والخدمات الطبية غير الضرورية. تعد هذه الحالة بمثابة تذكير بأهمية الإشراف والتنفيذ القويين لحماية سلامة نظام الرعاية الطبية.

يبعث الحكم على تمارا موتلي برسالة واضحة مفادها أن الأفراد المتورطين في الاحتيال في مجال الرعاية الصحية سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم. تلتزم وزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون بمقاضاة هذه الحالات ومنع المزيد من إساءة استخدام برنامج الرعاية الطبية. ومن خلال قمع الاحتيال، يمكن إعادة توجيه أموال الرعاية الصحية الثمينة نحو أولئك الذين يحتاجون إليها حقا، مما يضمن رفاهية المستفيدين من الرعاية الطبية واستدامة البرنامج.