نقدم لكم ساعة Redmi Watch 4: ساعة ذكية متميزة بميزات محسنة

كشفت العلامة التجارية الفرعية Xiaomi، Redmi، مؤخرًا عن أحدث جهاز يمكن ارتداؤه، Redmi Watch 4. هذه الساعة الذكية هي خليفة Redmi Watch 3 الشهيرة وتقدم تحسينات كبيرة وميزات جديدة مثيرة.

إحدى الميزات البارزة لساعة Redmi Watch 4 هي تصميمها الأنيق. إنها أول ساعة ذكية من العلامة التجارية تتميز بهيكل معدني مع هيكل من سبائك الألومنيوم، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ومتميزًا. تتميز الساعة أيضًا بتاج دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ بتصميم "قطع الماس"، مما يضفي لمسة من الرقي.

تأتي ساعة Redmi Watch 4 بشاشة رائعة. يحتوي على شاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.97 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، مما يضمن واجهة مستخدم سلسة ورسوم متحركة. مع دقة 390 × 450 بكسل و600 شمعة في المتر المربع، تعتبر هذه الساعة الذكية مثالية للاستخدام في الهواء الطلق، حتى تحت أشعة الشمس القاسية. وبفضل تقنية LTPS المستخدمة، يوفر الجهاز أيضًا عمرًا أطول للبطارية، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بميزاته لفترات أطول.

عندما يتعلق الأمر بتتبع اللياقة البدنية والصحة، فإن ساعة Redmi Watch 4 مجهزة بأجهزة استشعار مختلفة لمراقبة صحتك. يتضمن جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لمراقبة مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم والتوتر، وحتى جهاز تعقب الدورة الشهرية المصمم خصيصًا للنساء. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا وتتميز بنظام تحديد المواقع المدمج (GPS) لتتبع دقيق أثناء التدريبات الخارجية.

تعمل ساعة Redmi Watch 470 ببطارية تبلغ سعتها 4 مللي أمبير في الساعة، وتتميز بعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 20 يومًا في ظل ظروف الاستخدام النموذجية. يدعم الجهاز أيضًا NFC وBluetooth 5.3 للاتصال السلس مع الأجهزة الأخرى. ومن حيث الراحة، توفر الساعة الذكية مجموعة من الميزات لتعزيز الأنشطة اليومية وجعل الحياة أسهل.

يبلغ سعر Redmi Watch 4 499 يوان صيني (~ 70 دولارًا) وهو متاح للشراء بدءًا من اليوم. بفضل تصميمها الأنيق وميزاتها المتقدمة وسعرها التنافسي، من المقرر أن تُحدث هذه الساعة الذكية ضجة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الميزات الرئيسية لساعة Redmi Watch 4؟

تأتي ساعة Redmi Watch 4 بتصميم معدني موحد، وشاشة AMOLED كبيرة بقياس 1.97 بوصة، ومراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2، وتتبع النوم والتوتر، ومراقبة الدورة الشهرية، ودعم أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ونظام تحديد المواقع المدمج، وNFC وبلوتوث 5.3.

2. ما هو عمر بطارية Redmi Watch 4؟

تعمل الساعة الذكية ببطارية تبلغ سعتها 470 مللي أمبير في الساعة وتوفر عمر بطارية يصل إلى 20 يومًا في ظل الاستخدام العادي.

3. ما هو سعر Redmi Watch 4؟

يبلغ سعر Redmi Watch 4 499 يوان صيني (~ 70 دولارًا).

4. متى يمكنني شراء Redmi Watch 4؟

الساعة الذكية متاحة للشراء ابتداءً من اليوم.