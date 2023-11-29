Redmi Watch 4: ساعة ذكية مليئة بالميزات المتقدمة

حققت ساعة Redmi Watch 4 دخولها الكبير، الأمر الذي أسعد عشاق Redmi الذين ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن سلسلة Redmi K70. لكن الساعة الذكية الجديدة لم تأتي وحدها؛ كشفت Redmi أيضًا عن مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك Redmi Watch 4 الجديدة كليًا. ويقدم هذا الإصدار الأخير من سلسلة الساعات الذكية للشركة مجموعة من الترقيات المثيرة، مما يجعلها خيارًا قويًا لعشاق الساعات الذكية.

دعنا نتعمق في الميزات البارزة لـ Redmi Watch 4:

خيارات الحزام لأسلوب فريد

مثل سابقاتها، توفر ساعة Redmi Watch 4 الدعم لأنواع مختلفة من الأشرطة. حاليًا، تشمل الخيارات المعدن والنايلون والسيليكون، ولكن يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من الأشرطة من الموزعين الرسميين والجهات الخارجية، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص ساعاتهم الذكية لتناسب أسلوبهم الفريد.

شاشة رائعة

تتميز ساعة Redmi Watch 4 بشاشة مربعة بقطر 1.97 بوصة. توفر شاشة Always-On AMOLED، بدقة 390 × 450 بكسل، صورًا حادة وتظل مشرقة جدًا حتى تحت ضوء الشمس المباشر، مما يوفر ما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من السطوع.

أداء مرتفع مع HyperOS

مواصلةً لجهودها نحو نظام بيئي مشترك لمنتجاتها، قامت شركة Xiaomi بتزويد ساعة Redmi Watch 4 بأحدث نظام تشغيل HyperOS. تصبح هذه الساعة الذكية هي الثانية في تشكيلة Xiaomi، بعد Xiaomi Watch S3، التي تعمل على نظام التشغيل المتقدم هذا.

مجموعة واسعة من وجوه الساعة وأوضاع التمرين

مع أكثر من 200 وجه ساعة للاختيار من بينها، تتيح ساعة Redmi Watch 4 للمستخدمين تخصيص تجربة ساعتهم الذكية. علاوة على ذلك، فهي تأتي مع مجموعة رائعة من أكثر من 150 وضعًا للتمرين، كما أنها تتضمن مدربًا صوتيًا، مما يوفر رفيقًا افتراضيًا للياقة البدنية على معصمك مباشرةً.

تتبع دقيق ودعم GPS

تضمن ساعة Redmi Watch 4 المجهزة بمستشعر PPG رباعي القنوات قياسات دقيقة مع زيادة في الدقة بنسبة 4%. وهو يدعم مراقبة معدل ضربات القلب في جميع الأحوال الجوية ويمكنه تتبع التغيرات في معدل ضربات القلب بدقة، مما يوفر معلومات قيمة عن صحتك العامة. بالإضافة إلى ذلك، مع دعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، يمكن للساعة أن تعمل كجهاز مستقل للأنشطة التي تتطلب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يلغي الحاجة إلى حمل هاتف ذكي.

عمر بطارية طويل وميزات أخرى

على الرغم من مجموعة الميزات الرائعة، توفر ساعة Redmi Watch 4 عمر بطارية لائقًا يصل إلى 20 يومًا في ظروف الحياة الواقعية. كما تأتي الساعة مزودة بمستشعر لمعدل ضربات القلب، وإمكانيات مراقبة الضغط، والتدريب على التنفس، ودعم NFC، وBluetooth 5.3. يزن 31.5 جرامًا فقط، ويتميز بتصميم مدمج بأبعاد 47.58 ملم × 41.12 ملم × 10.5 ملم.

التوفر والتسعير

تتوفر ساعة Redmi Watch 4 باللونين الأسود والفضي والأبيض الثلجي. بسعر 499 يوان صيني (70 دولارًا / 5,960 روبية هندية)، الساعة متاحة حاليًا للشراء عبر موقع mi.com في الصين. وفي حين أن هناك مؤشرات على وصوله إلى أوروبا والهند، فمن المتوقع أن يحدث ذلك في العام المقبل.

بفضل مجموعة الميزات الرائعة مثل GPS وNFC وAlways On Display، تبرز Redmi Watch 4 في فئة الساعات الذكية ذات الميزانية المحدودة. إنه يوفر وظائف متقدمة توجد عادةً في الطرز ذات الأسعار الأعلى، مما يجعله خيارًا جذابًا بسعر في المتناول يبلغ 70 دولارًا. استعد للارتقاء بتجربة ساعتك الذكية مع Redmi Watch 4.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني تخصيص حزام Redmi Watch 4؟

نعم، توفر ساعة Redmi Watch 4 الدعم لأنواع مختلفة من الأشرطة، بما في ذلك المعدن والنايلون والسيليكون. ومن المتوقع أن تتوفر المزيد من الخيارات من الموزعين الرسميين والجهات الخارجية.

2. ما هو عمر بطارية Redmi Watch 4؟

توفر ساعة Redmi Watch 4 عمر بطارية يصل إلى 20 يومًا في ظل ظروف الحياة الواقعية.

3. هل تتمتع ساعة Redmi Watch 4 بدعم GPS؟

نعم، تأتي ساعة Redmi Watch 4 مزودة بدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يجعلها جهازًا مستقلاً للأنشطة التي تتطلب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

4. هل يمكنني مراقبة معدل ضربات القلب باستخدام Redmi Watch 4؟

قطعاً! تدعم ساعة Redmi Watch 4 مراقبة معدل ضربات القلب في جميع الأحوال الجوية، وتتبع التغيرات في معدل ضربات القلب بدقة وتوفر رؤى قيمة حول صحتك العامة.

5. ما هي أوضاع التمرين المتوفرة في Redmi Watch 4؟

توفر ساعة Redmi Watch 4 مجموعة واسعة من أوضاع التمرين، مع أكثر من 150 خيارًا للاختيار من بينها. سواء كنت تقوم بالجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو غيرها من الأنشطة، فإن الساعة ستوفر لك كل ما تحتاجه.

6. هل ساعة Redmi Watch 4 متوافقة مع NFC؟

نعم، تدعم ساعة Redmi Watch 4 تقنية NFC، مما يسمح بإجراء عمليات دفع سلسة بدون تلامس وغيرها من الميزات التي تدعم تقنية NFC.