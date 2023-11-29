تم الكشف عن الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة Redmi K70 في حدث إطلاق Redmi الكبير

عرضت Redmi مؤخرًا أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء في حدث إطلاق متوقع للغاية في الصين. إلى جانب سلسلة هواتف Redmi K70 الذكية الرائعة، قدمت الشركة أيضًا إضافتين جديدتين إلى تقنياتها القابلة للارتداء: Redmi Watch 4 وسماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4: تصميم أنيق وميزات متقدمة

تتميز ساعة Redmi Watch 4 بتصميم أنيق وعصري، حيث تتميز بشاشة AMOLED كبيرة بقياس 1.96 بوصة وبدقة 390 × 450 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. مع ذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، توفر الساعة وظيفة العرض الرائعة التي تعمل دائمًا. والجدير بالذكر أن هذه تمثل أول ساعة Redmi تتميز بغلاف من سبائك الألومنيوم وتصنيف مقاوم للماء 5ATM.

توفر ساعة Redmi Watch 4 المجهزة بنظام HyperOS من Xiaomi مجموعة شاملة من الميزات وخيارات الاتصال بما في ذلك تحديد المواقع GNSS وNFC وBluetooth 5.3. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بقدرات دقيقة لتتبع الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع مستوى الأكسجين في الدم وتحليل النوم وتقييم الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، تلبي الساعة احتياجات عشاق اللياقة البدنية من خلال أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، وتقدم تدريبات موجهة صوتيًا وبرامج تعافي مخصصة.

تعمل ساعة Redmi Watch 4 ببطارية قوية تبلغ سعتها 470 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن أداءً طويل الأمد. مع تمكين ميزات العرض الدائم والتتبع الصحي، يمكن أن تدوم الساعة بسهولة لمدة تصل إلى 10 أيام. لاستخدام أخف، يوفر عمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 20 يومًا.

Redmi Buds 5 Pro: صوت غامر وإلغاء الضوضاء

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro بتصميم كلاسيكي داخل الأذن وتوفر تجربة صوتية متميزة. مزودة بمحركات ديناميكية، بما في ذلك مكبرات الصوت المطلية بالسيراميك مقاس 10 مم ومكبرات الصوت المطلية بالتيتانيوم مقاس 11 مم، توفر سماعات الأذن هذه جودة صوت غنية وغامرة. ومن خلال دعم تدفق الصوت عالي الدقة LHDC 5.0، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بدقة صوت استثنائية.

علاوة على ذلك، تأتي سماعات Redmi Buds 5 Pro مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة، القادرة على تقليل الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 52 ديسيبل. سواء كنت تتنقل أو تعمل في بيئة صاخبة، تضمن سماعات الأذن هذه تجربة استماع مركزة ومتواصلة.

بفضل اتصال Bluetooth 5.3، توفر سماعات Redmi Buds 5 Pro اقترانًا سلسًا واتصالًا مستقرًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر إصدار e-Sports جهاز إرسال USB-C متخصص بسرعة 2.4 جيجا هرتز يقلل بشكل كبير من زمن الوصول إلى 20 مللي ثانية فقط، مما يعزز تجربة الألعاب لعشاقها.

يبلغ عمر البطارية المدمج لـ Redmi Buds 5 Pro وعلبة الشحن الخاصة بها 38 ساعة مثيرة للإعجاب. مع تمكين وضع ANC، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 6.5 ساعة من وقت التشغيل، بينما يؤدي تعطيل ANC إلى إطالة عمر البطارية إلى 10 ساعات.

الأسعار والتوافر

يبلغ سعر Redmi Watch 4 500 يوان صيني (70 دولارًا) وهو متاح حاليًا للشراء من موقع Xiaomi الرسمي. وبالمثل، تتوفر سماعات Redmi Buds 5 Pro بنفس السعر وتأتي باللون الأسود والأبيض والأزرق والأسود / البرتقالي.

بفضل ميزاتها المتقدمة وأسعارها الجذابة، تستعد Redmi Watch 4 وRedmi Buds 5 Pro للارتقاء بمساحة التكنولوجيا القابلة للارتداء بالكامل، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية استثنائية وقدرات شاملة لتتبع الصحة.