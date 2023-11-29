Poco X6 Pro الجديد: قوة عالمية قيد الإنشاء

انتشرت شائعات حول الأجهزة المتطورة القادمة من العلامة التجارية الفرعية Xiaomi Redmi للسوق الصينية. لدينا الآن أخبار مثيرة لعشاق الهواتف الذكية على مستوى العالم. من المقرر أن يظهر هاتف Redmi K70E لأول مرة عالميًا باسم Poco X6 Pro!

ويأتي التأكيد من شهادة NBTC الأخيرة في تايلاند، والتي تربط رقم الطراز 2311DRK48G باسم Poco X6 Pro. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا اعتماد النسخة الهندية من الجهاز، برقم الموديل 2311DRK48I، للبيع في البلاد من قبل BIS. يشير هذا الوحي إلى إطلاق وشيك في شبه القارة الهندية.

يحمل هاتف Redmi K70E، برقم الطراز 2311DRK48C، اللاحقة "C"، مما يدل على إصداره المقصود في الصين. استخدمت شركة Xiaomi وعلاماتها التجارية الفرعية باستمرار اللاحقة "G" للأجهزة التي تم إصدارها عالميًا واللاحقة "I" للأجهزة التي تستهدف السوق الهندية.

إذن ما الذي يمكن أن نتوقعه من Poco X6 Pro؟ يُشاع أن الهاتف الذكي سيحتوي على شاشة OLED ضخمة مقاس 6.67 بوصة بدقة مذهلة "1.5K" ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. سيتم تشغيل الجهاز بواسطة Dimensity 8300-Ultra SoC، مما يضمن أداءً فائق السرعة. من المتوقع أن يوفر Poco X6 Pro ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين موسعة تبلغ 1 تيرابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين المتميزين.

ما يميز Poco X6 Pro حقًا هو بطاريته الهائلة التي تبلغ سعتها 5,500 مللي أمبير في الساعة، والمزودة بدعم شحن بقوة 90 واط. يعد هذا المزيج باستخدام ممتد دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. من المؤكد أن إدخال مثل هذا الجهاز القوي إلى تشكيلة سلسلة X سيثير فضول عشاق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

أما بالنسبة للسعر، فالتفاصيل لا تزال نادرة. ومع ذلك، نظرًا للمواصفات المثيرة للإعجاب لجهاز Poco X6 Pro، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تضعه شركة Xiaomi في السوق. ترقبوا المزيد من التحديثات حول التوفر العالمي والأسعار لهذا الهاتف الذكي الذي طال انتظاره.

المصدر: شهادة NBTC تايلاند، شهادة BIS

أسئلة وأجوبة

س: ما هو Poco X6 Pro؟

ج: Poco X6 Pro هو الإصدار الدولي من Redmi K70E، وهو هاتف ذكي متطور تم تصنيعه بواسطة العلامة التجارية الفرعية Xiaomi Redmi.

س: متى سيكون Poco X6 Pro متاحًا عالميًا؟

ج: على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الدقيق بعد، إلا أن الشهادة الأخيرة تشير إلى إطلاق عالمي وشيك.

س: ما هي الميزات الرئيسية لجهاز Poco X6 Pro؟

ج: يُشاع أن هاتف Poco X6 Pro سيقدم شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز، مدعومة بمعالج Dimensity 8300-Ultra SoC. ومن المتوقع أن يحتوي على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 5,500 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 90 وات.

س: كم ستكون تكلفة Poco X6 Pro؟

ج: تفاصيل الأسعار الخاصة بـ Poco X6 Pro ليست متاحة بعد. ومع ذلك، نظرًا لمواصفاته المتطورة، فمن المرجح أن يتم وضعه كهاتف ذكي متميز.