تم الكشف عن الهواتف الذكية الرائدة الجديدة Redmi K70 وRedmi K70 Pro

استضافت Redmi، العلامة التجارية الشهيرة للهواتف الذكية، حدثًا طال انتظاره اليوم لتقديم أحدث أجهزتها الرائدة – Redmi K70 وRedmi K70 Pro. أبرز ما يميز هذه الهواتف الذكية هو دمج الكاميرا الرئيسية الجديدة كليًا بدقة 50 ميجابكسل، وقدرات الشحن السريع، وأفضل الشرائح.

Redmi K70 – شاشة عرض متطورة وأداء قوي

مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من Qualcomm، والذي يعتبر أفضل منصة لعام 2022، يوفر Redmi K70 أداءً استثنائيًا. يتميز بشاشة OLED مذهلة مقاس 6.67 بوصة بدقة عالية تبلغ 1440 بكسل ومعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز. تدعي الشركة أن الشاشة يمكن أن تعرض مجموعة واسعة من الألوان من خلال لوحة 12 بت، مما يوفر 68.7 مليار لون رائع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصل إلى ذروة سطوع رائدة في الصناعة تبلغ 4,000 شمعة في المتر المربع، مما يضمن تجربة بصرية نابضة بالحياة وغامرة. قامت شركة Xiaomi أيضًا بتطبيق خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين ألعاب الفيديو والتطبيقات على هذا الجهاز.

تم تجهيز Redmi K70 بكمية كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي، بدءًا من 12 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X. إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة، تتراوح خيارات التخزين من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت من سعة تخزين UFS 4.0. سيكون لدى المستخدمين الحرية في تخزين كميات كبيرة من البيانات وتشغيل تطبيقات متعددة بسلاسة في وقت واحد.

نظام كاميرا لا مثيل له وشحن فائق السرعة

تتميز وحدة الكاميرا الرئيسية الموجودة في الجزء الخلفي من هاتف Redmi K70 بمستشعر مذهل بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.55 ​​بوصة وفتحة f/1.6، إلى جانب تثبيت الصورة البصري (OIS). وهذا يسمح بالتقاط صور استثنائية في الإضاءة المنخفضة وصور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل لتوفير تنوع في التقاط وجهات نظر مختلفة.

بالنسبة لأولئك الذين يقدرون التقاط صور سيلفي مذهلة، تتميز الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل. على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة، فمن المتوقع أن يكون مزودًا بمستشعر مقاس 1 / 3.06 بوصة وعدسة f / 2.5 مشابهة لسلسلة Redmi K60.

إحدى الميزات البارزة في هاتف Redmi K70 هي بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. تتيح هذه التقنية المتطورة للجهاز الوصول إلى الشحن الكامل خلال 18 دقيقة فقط، مما يضع معيارًا جديدًا للشحن السريع في صناعة الهواتف الذكية. يشتمل هاتف Redmi K70 على شريحة شحن P2 مستقلة وشريحة إدارة البطارية G1، مما يساهم في تحسين عمر البطارية وإدارة الطاقة بشكل عام.

HyperOS والتوافر

كجزء من عالم Xiaomi، يعمل هاتف Redmi K70 بنظام HyperOS، استنادًا إلى أحدث نظام تشغيل Android 14. ويتضمن أيضًا ميزات أساسية مثل NFC وBluetooth 5.3، مع الحفاظ على خيارات الاتصال الحديثة. ومع ذلك، فهو لا يحتوي على فتحة microSD، ولا مقبس صوت 3.5 ملم.

سيكون هاتف Redmi K70 متاحًا للشراء في الصين بدءًا من 1 ديسمبر الساعة 10 صباحًا. هناك أربعة خيارات للألوان للاختيار من بينها: الأبيض والأسود وحجر القمر الأزرق والبنفسجي. تبدأ الأسعار من 2,499 يوان صيني (350 دولارًا / 320 يورو) للإصدار 12/256 جيجابايت وتصل إلى 3,399 يوان صيني (480 دولارًا / 435 يورو) للإصدار الأفضل بسعة 16 جيجابايت / 1 تيرابايت.

Redmi K70 Pro – الارتقاء بتجربة الهاتف الذكي

على غرار Redmi K70، يأتي Redmi K70 Pro بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1440 بكسل، تم تطويرها بالتعاون مع TCL. ومع ذلك، فهو يميز نفسه بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، مما يوفر المزيد من القوة والأداء مقارنة بطراز K70 القياسي.

يشتمل إعداد الكاميرا على نفس المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. يضمن هذا المزيج قدرات تصوير رائعة، مما يوفر إمكانات تكبير محسنة ومجال رؤية أوسع. تتكون الكاميرا الأمامية من مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

يحتفظ هاتف Redmi K70 Pro بالبطارية الاستثنائية التي تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن بقدرة 120 واط، مما يعد بشحن كامل في غضون 18 دقيقة. سيكون متاحًا بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والأزرق، بأسعار تبدأ من 3,299 يوان صيني (465 دولارًا / 420 يورو) لمتغير 12/256 جيجابايت وتصل إلى 4,399 يوان صيني (620 دولارًا / 565 يورو) للنسخة 24/1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من الدرجة الأولى بسعة XNUMX جيجابايت وخيار تخزين بسعة XNUMX تيرابايت.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الميزة البارزة في Redmi K70 وK70 Pro؟

ج: يتميز كلا الهاتفين الذكيين بكاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل وإمكانات الشحن السريع والشرائح الرئيسية.

س: كم من الوقت يستغرق شحن Redmi K70 وK70 Pro بالكامل؟

ج: تدعم الأجهزة الشحن بقوة 120 واط، مما يتيح لها الوصول إلى الشحن الكامل خلال 18 دقيقة فقط.

س: ما هي الألوان المتاحة لـ Redmi K70 وK70 Pro؟

ج: يوفر Redmi K70 خيارات الألوان الأبيض والأسود والأزرق Moonstone والبنفسجي، بينما يتوفر K70 Pro باللون الأسود والأبيض والأزرق.