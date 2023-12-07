تقدم Redmi مكبر صوت مكتبي متعدد الاستخدامات مع تجربة صوتية غامرة

أعلنت شركة Redmi، وهي علامة تجارية فرعية لشركة Xiaomi، عن إطلاق أول جهاز طرفي صوتي مخصص لأجهزة سطح المكتب. يوفر مكبر صوت Redmi Desktop، المتوفر الآن للطلب المسبق في الصين، تصميمًا أنيقًا وعصريًا بالإضافة إلى ميزات رائعة.

يتميز مكبر صوت الكمبيوتر Redmi بتصميم أسطواني من قطعة واحدة، مزين بنسيج شبكي وشريط إضاءة RGB نابض بالحياة يضيف لمسة من الموضة إلى أي إعداد لسطح المكتب. فيما يتعلق بجودة الصوت، توفر مكبرات الصوت أداءً متوازنًا جيدًا عبر الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة. ومع زاوية إمالة مصممة خصيصًا تبلغ 53 درجة، فإنها تضمن عرضًا صوتيًا مثاليًا لمشاهد سطح المكتب. ومن الجدير بالذكر أن مكبرات صوت كمبيوتر Redmi قد تم تكريمها بالشهادة الفخرية المرموقة "CGEC Golden Ear Preferred Product" بعد حصولها على درجات عالية في اختبار مزدوج التعمية أجراه مختبر Golden Ear.

إحدى الميزات البارزة لهذه السماعات هي الميكروفونات المخفية المدمجة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للمكالمات الصوتية والفصول عبر الإنترنت والاجتماعات عن بعد وحتى الألعاب عبر الإنترنت. تلبي هذه الوظيفة الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين، وتقدم أكثر من مجرد جودة صوت استثنائية.

يعد الاتصال أيضًا جانبًا رئيسيًا في مكبر صوت Redmi Desktop. وهو يدعم اتصال USB أحادي الخط، ويجمع بين واجهات USB-A وType-C في واجهة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بتقنية Bluetooth 5.0 مع دعم زمن الوصول المنخفض وواجهة إخراج صوت 3.5 ملم، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة.

توفر مكبرات صوت الكمبيوتر Redmi أيضًا تجربة بصرية من خلال شريط الإضاءة الخاص بها، حيث تقدم خمسة أنماط مختلفة من تأثيرات الإضاءة. في وضع إيقاع الالتقاط، يقوم معالج الإشارة الرقمية (DSP) بتحليل طيف الموسيقى بذكاء ومزامنة شريط الضوء مع الموسيقى، مما يخلق تجربة بصرية ديناميكية وغامرة.

بشكل عام، يجمع مكبر الصوت المكتبي Redmi بين الجماليات والوظائف، مما يعد بتجربة سمعية وبصرية غامرة لمستخدمي سطح المكتب. بفضل تصميمه الأنيق وجودة الصوت الرائعة والوظائف المتنوعة وخيارات الاتصال المتقدمة، من المقرر أن يصبح خيارًا شائعًا بين المستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين تجربة الصوت المكتبي الخاصة بهم.