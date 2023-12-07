Redmi تكشف عن مكبر صوت مكتبي أنيق ومتعدد الاستخدامات

قدمت Redmi، وهي علامة تجارية فرعية لشركة Xiaomi، أحدث الأجهزة الطرفية الصوتية، وهو مكبر صوت Redmi Desktop. متوفر للطلب المسبق في الصين، يقدم مكبر الصوت الأسطواني الأنيق هذا مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات مستخدمي سطح المكتب.

يتميز مكبر الصوت المكتبي Redmi بتصميم من قطعة واحدة مع نسيج شبكي أنيق وشريط إضاءة RGB نابض بالحياة. فهو لا يضيف لمسة من الرقي إلى أي إعداد لسطح المكتب فحسب، بل يوفر أيضًا خمسة تأثيرات إضاءة مختلفة لإنشاء تجربة بصرية ديناميكية.

عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، فإن مكبرات الصوت هذه لا تخيب الآمال. فهي توفر أداءً متوازنًا عبر الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة، مما يضمن تجربة صوتية غامرة. تم أيضًا تكريم المتحدثين لجودتهم الاستثنائية، وحصلوا على شهادة "المنتج المفضل للأذن الذهبية من CGEC" في اختبار مزدوج التعمية أجراه مختبر الأذن الذهبية.

بالإضافة إلى قدراتها الصوتية، تتميز مكبرات الصوت المكتبية Redmi Desktop بميكروفونات مخفية مدمجة. يتيح هذا التنوع للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية بسهولة، والمشاركة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، وعقد الاجتماعات عن بعد، وحتى الانغماس في الألعاب عبر الإنترنت.

أصبح الاتصال سهلاً بفضل الخيارات المتعددة. يدعم مكبر الصوت اتصال USB أحادي الخط، ويجمع بسلاسة بين واجهات USB-A وType-C. ويتضمن أيضًا تقنية Bluetooth 5.0 منخفضة الكمون للاتصال اللاسلكي وواجهة إخراج صوت مقاس 3.5 ملم لمزيد من المرونة.

بفضل مزيجه من الجماليات والوظائف، يوفر مكبر الصوت Redmi Desktop تجربة سمعية وبصرية مثالية لمستخدمي سطح المكتب. سواء كنت محترفًا وتحتاج إلى جهاز طرفي صوتي موثوق به للعمل أو لاعبًا يبحث عن تجربة صوت غامرة، فإن مكبر الصوت المكتبي Redmi يوفر لك ذلك على جميع الجبهات.

استمتع بتجربة مستقبل الصوت المكتبي مع مكبر الصوت المكتبي Redmi.