Redmi A3: هاتف ذكي قادم بميزانية محدودة سيتم إطلاقه في الهند قريبًا

من المتوقع أن يصل هاتف Redmi A3 المرتقب، وهو هاتف ذكي ذو ميزانية محدودة من Redmi، إلى السوق الهندية قريبًا. وتأتي هذه التكهنات بعد ظهور الجهاز على منصات شهادات مختلفة، بما في ذلك NBTC، وIMDA، وEEC، ومؤخرًا منصة شهادات BIS.

تكشف قائمة BIS أن Redmi A3 سيكون له رقم الطراز "23129RN51H"، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون متغيرًا مصممًا خصيصًا للسوق الهندية. الأمر المثير للاهتمام هو أن القائمة تشير أيضًا إلى اسم العلامة التجارية “Poco”، مما قد يشير إلى احتمال إعادة تسمية العلامة التجارية لـ Redmi A3. يتماشى هذا مع استراتيجية Poco لإعادة تسمية نماذج Redmi الحالية.

ومع ذلك، فإن قائمة BIS لا تقدم أي تفاصيل بخصوص مواصفات Redmi A3. وباعتباره جهازًا للمبتدئين، فمن المتوقع أن يوفر وظائف أساسية مناسبة للاستخدام اليومي.

للحصول على فكرة عما يمكن توقعه، دعونا نلقي نظرة على مواصفات سابقه Redmi A2. يتميز Redmi A2 بلوحة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 60 هرتز. داخليًا، كان مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G36 SoC ثماني النواة، مصحوبًا بما يصل إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. يمكن توسيع سعة التخزين حتى 1 تيرابايت من خلال فتحة بطاقة microSD.

تم تجهيز الجهاز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن القياسي بقوة 10 وات. فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، فهو مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في الأمام.

بينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول Redmi A3، يبدو أن عشاق الهواتف الذكية الهنود يمكنهم التطلع إلى خيار آخر واعد للميزانية من Redmi. ترقبوا المزيد من التحديثات حول الإطلاق الرسمي لـ Redmi A3 ومواصفاته في الأسابيع المقبلة.