XIAOMI تطلق Redmi 13C: هاتف ذكي صديق للميزانية مع ميزات رائعة

كشفت شركة Xiaomi مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية ذات الميزانية المحدودة، Redmi 13C، في السوق الهندية. بسعر 10,999 روبية، يقدم هذا الجهاز مزيجًا رائعًا من المواصفات والميزات التي من المؤكد أنها ستجذب انتباه عشاق الهواتف الذكية.

بفضل معالج MediaTek Dimensity 6100+ 5G المتطور، يضمن Redmi 13C أداءً موثوقًا وسريعًا. بفضل معالج 2X Arm Cortex-A76 الذي يصل إلى 2.2 جيجا هرتز وArm Mali-G57 MC2، يمكن للمستخدمين توقع تجربة تعدد مهام سلسة. يأتي هذا الهاتف الذكي بثلاثة أنواع: 4 جيجابايت و6 جيجابايت و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X، مقترنة بسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم ذاكرة قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت، مما يسمح للمستخدمين بتخزين التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو المفضلة لديهم دون أي متاعب.

يتميز Redmi 13C بشاشة Dot Drop مقاس 17.11 سم (6.74 بوصة) بدقة 1600 × 720. مع سطوع يصل إلى 450 شمعة ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، يوفر هذا الجهاز صورًا حية وسلسة. سواء كان المستخدمون يقومون ببث مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب، يمكنهم الاستمتاع بتجربة غامرة حقًا.

وفي قسم الكاميرا، يتميز هاتف Redmi 13C بكاميرا رئيسية قوية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي تلتقط صورًا مذهلة بتفاصيل ووضوح استثنائيين. توجد في المقدمة كاميرا بدقة 5 ميجابكسل تضمن التقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو رائعة. بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن PD بقوة 18 واط، لم يعد يتعين على المستخدمين القلق بشأن نفاد الطاقة أثناء النهار.

يأتي هاتف Redmi 13C بأبعاد ارتفاع 168 ملم، وعرض 78 ملم، وسمك 8.09 ملم، ويزن 192 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للحمل والحمل. يعمل هذا الهاتف الذكي على MIUI 14 واستنادًا إلى أحدث إصدار من Android 13، ويوفر تجربة مستخدم سلسة وبديهية.

قدمت شركة Xiaomi مرة أخرى تغييرًا جذريًا في قطاع الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة مع هاتف Redmi 13C. مواصفاته القوية، والكاميرا الرائعة، والبطارية طويلة الأمد تجعله خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز عالي الجودة بسعر مناسب.