يقوم MOXIE التابع لناسا بتوليد الأكسجين على المريخ من أجل المهام البشرية المحتملة

حققت وكالة ناسا إنجازا هاما في خططها لإنشاء قواعد على كوكب المريخ. أعلنت الوكالة أن تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ في الموقع، والمعروفة أيضًا باسم MOXIE، نجحت في توليد ما يكفي من الأكسجين لإبقاء كلب صغير على قيد الحياة على المريخ لمدة 10 ساعات على الأقل. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تمكين رواد الفضاء المستقبليين من الحصول على هواء قابل للتنفس أو وقود صاروخي على الكوكب الأحمر.

تم ربط MOXIE، وهو جهاز بحجم الميكروويف ويزن 40 رطلاً، بالمركبة الجوالة Perseverance عندما هبطت على المريخ في فبراير 2021. وعلى مدى العامين الماضيين، كان MOXIE يستخرج كميات ضئيلة من الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ. ومن خلال عملية كهروكيميائية يقوم الجهاز بفصل ذرة أكسجين واحدة عن كل جزيء من ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل 95% من الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وخلال مهمتها، تمكنت MOXIE من إنتاج 122 جرامًا من الأكسجين، أي ما يعادل الكمية التي يستهلكها كلب صغير في 10 ساعات. وبأقصى كفاءة، أنتج الجهاز 12 جرامًا من الأكسجين في الساعة، متجاوزًا الهدف الأصلي لناسا. يوضح هذا النجاح جدوى استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، والذي يمكن أن يوفر هواءً قابلاً للتنفس أو يعمل كوقود صاروخي للمهام المستقبلية.

وشدد نائب مدير وكالة ناسا، بام ميلروي، على أهمية تطوير التقنيات التي تستخدم الموارد الموجودة على الأجرام السماوية مثل القمر والمريخ. تعتبر هذه التقنيات ضرورية لإقامة تواجد طويل الأمد على القمر، وتعزيز الاقتصاد القمري، ووضع الأساس لاستكشاف الإنسان للمريخ.

وفي الختام، حقق موكسي التابع لناسا تقدمًا كبيرًا في توليد الأكسجين على المريخ، مما مهد الطريق لمهمات بشرية محتملة إلى الكوكب الأحمر. ويقربنا هذا الإنجاز من تحقيق القواعد المستدامة والقدرة على دعم رواد الفضاء بالهواء الصالح للتنفس والوقود اللازم للصواريخ.

مصادر:

- تجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع التابعة لناسا

- فوكس نيوز