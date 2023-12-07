ريد هوت تشيلي بيبرز يستعد لموسيقى الروك في شمال شرق أوهايو بجولة مثيرة

أعلنت فرقة الروك الشهيرة، ريد هوت تشيلي بيبرز، مؤخرًا عن جولة الحب غير المحدودة المرتقبة، والتي من المقرر أن تأسر الجماهير في شمال شرق أوهايو. وكما أكدت LiveNation، فإن الموسيقيين البارزين سيقدمون عروضهم في مركز بلوسوم للموسيقى يوم الاثنين 22 يوليو، مما يمثل ليلة مجيدة لعشاق موسيقى الروك في المنطقة.

من المقرر طرح تذاكر البيع المسبق للحدث للبيع يوم الثلاثاء 5 ديسمبر عبر موقع LiveNation الإلكتروني. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على التذاكر أثناء البيع المسبق، من المقرر أن تبدأ مبيعات التذاكر العامة يوم الجمعة 8 ديسمبر الساعة 10 صباحًا، مما يمنح الجمهور العام فرصة لتجربة الأداء المبهج.

من خلال الكشف عن تشكيلة مثيرة، سينضم إلى Red Hot Chili Peppers الموهوب للغاية Seun Kuti وIRONTOM كضيوف مميزين. يعد هذا المزيج الانتقائي بليلة مثيرة لا تُنسى مليئة بالعروض الموسيقية الديناميكية، والتي ستترك المشجعين في حالة من الرهبة.

لتأمين مكانك في هذا الحدث الموسيقي الاستثنائي، قم بزيارة منصة بيع التذاكر المخصصة لشراء التذاكر. لا تفوت فرصتك لمشاهدة فريق Red Hot Chili Peppers وهو يشعل المسرح بطاقته التي لا مثيل لها وألحانه الكهربائية وأغانيه المميزة.

استعد للاستمتاع بأمسية لا تُنسى من موسيقى الروك عندما يقوم فريق Red Hot Chili Peppers بإحضار جولة الحب غير المحدودة إلى شمال شرق أوهايو. احجز تذكرتك اليوم واستعد لتجربة السحر مباشرة.