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نملة النار الحمراء: أنواع غازية جديدة في أوروبا

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
نملة النار الحمراء: أنواع غازية جديدة في أوروبا

كشفت دراسة حديثة عن العثور على النملة النارية الحمراء، المعروفة علمياً باسم Solenopsis invicta، في أوروبا للمرة الأولى. موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية، وقد انتشرت هذه الأنواع الغازية بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي والصين وأستراليا خلال القرن الماضي. والآن شقت طريقها إلى صقلية بإيطاليا.

يُعرف النمل الناري الأحمر بأنه عدواني ويمكن أن تسبب لدغته الألم وردود الفعل التحسسية. ويمكن أن تسبب أيضًا أضرارًا للمحاصيل والنظم البيئية المحلية. حدد الباحثون 88 عشًا للنمل الناري الأحمر بالقرب من مدينة سيراكيوز في صقلية، تغطي مساحة قدرها 5 هكتارات. يقول مؤلف الدراسة الرئيسي، ماتيا مينشيتي، إن العثور على هذا النوع في إيطاليا كان مفاجأة ولكنه لم يكن غير متوقع.

في حين تم العثور على النمل الناري الأحمر سابقًا في المنتجات المستوردة في إسبانيا وفنلندا وهولندا، إلا أن هذه هي أول مستعمرة مؤكدة في أوروبا. تم اكتشاف المستعمرات في إحدى ضواحي سيراكيوز، لكن من غير الواضح كيف ومتى وصلوا إلى هناك. ويعتقد العلماء أن النمل ربما وصل إلى نقطة عبور ذات نشاط بشري كبير، مثل ميناء المدينة. وتشير التقارير المحلية إلى زيادة في لسعات النمل منذ عام 2019.

ويشير التحليل الجيني إلى أن النمل على الأرجح انتشر من الولايات المتحدة أو الصين، حيث يعتبر Solenopsis invicta أيضًا من الأنواع الغازية. ويحذر الباحثون من أن النمل قد ينتشر قريبًا في جميع أنحاء أوروبا، حيث تتمتع 7% من القارة، بما في ذلك المناطق الحضرية الكبرى، بمناخ مناسب لهذا النوع.

الأنواع الغازية مثل نملة النار الحمراء لها آثار اقتصادية وبيئية كبيرة. ووفقا لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة، فإنها تكلف العالم ما لا يقل عن 423 مليار دولار سنويا، مما يؤدي إلى انقراض النباتات والحيوانات، ويهدد الأمن الغذائي، ويؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية.

المصدر: CNN

By غابرييل بوتا

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