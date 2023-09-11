تحذر الدراسة من أن أنواع النمل الغازية الموجودة في إيطاليا يمكن أن تنتشر إلى المملكة المتحدة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض

أفادت دراسة أن نوعًا غازيًا من النمل غير الأصلي يُعرف باسم النمل الناري الأحمر (Solenopsis invicta) قد أصبح موجودًا في إيطاليا ويشكل تهديدًا لأوروبا وربما المملكة المتحدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. يعتبر هذا النمل من أكثر الأنواع الغازية تدميراً حيث أن له لدغة قوية ويمكن أن يسبب ضرراً للمحاصيل ويصيب المعدات الكهربائية. ومن المعروف أنها تشكل بسرعة "مستعمرات فائقة" مع ملكات متعددة، والتي تفترس النباتات المحلية والحشرات والحيوانات العاشبة، وتتنافس معها في النهاية على الغذاء.

يعد النمل الناري الأحمر خامس أكثر الأنواع الغازية تكلفة على مستوى العالم ويمكن أن يسبب أضرارًا تقدر بنحو 6 مليارات دولار (4.8 مليار جنيه إسترليني) سنويًا. حدد الباحثون 88 عشًا لنمل النار الأحمر على مساحة 5 هكتارات (12 فدانًا) بالقرب من سيراكيوز، صقلية، وقرروا أن المستعمرات الغازية يمكن أن تكون قد نشأت من الصين أو الولايات المتحدة. وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى بذل جهود منسقة للكشف عن هذا التهديد الجديد والاستجابة له قبل أن ينتشر دون حسيب ولا رقيب.

دعت منظمة Buglife الخيرية حكومة المملكة المتحدة إلى حظر استيراد التربة، حيث تنتشر أنواع النمل الغازية بسهولة من خلال النباتات المستوردة. وقد حظر الاتحاد الأوروبي بالفعل تصدير التربة من المملكة المتحدة، ولكن لم تتخذ المملكة المتحدة تدابير متبادلة لوقف الواردات، وخاصة من خلال تجارة البستنة. يشعر الخبراء بالقلق إزاء دخول هذه الأنواع الغازية من النمل إلى أوروبا، لأنه بمجرد توطنها، يصبح القضاء عليها أمرًا صعبًا.

وسبق أن تم العثور على النملة النارية الحمراء في المنتجات المستوردة في إسبانيا وفنلندا وهولندا، لكن هذا هو التأكيد الأول على وجودها في البرية في القارة الأوروبية. وفي حين قام الاتحاد الأوروبي بتحديث قائمته "للأنواع المثيرة للقلق" لتشمل النمل الأحمر الناري، فإن الحكومة البريطانية لم تقم بتحديث قائمتها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتنفق أستراليا حاليا 400 مليون دولار أسترالي (205 مليون جنيه استرليني) للقضاء على النمل، في حين أن نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة التي نجحت في القضاء عليها.

وقرر الباحثون أن نملة النار الحمراء يمكن أن تستقر في حوالي 7% من أوروبا. ومع ظاهرة الاحتباس الحراري، يمكن أن يصبح ما يصل إلى نصف المناطق الحضرية في أوروبا، بما في ذلك المدن الكبرى مثل لندن وباريس وروما وبرشلونة، موائل مناسبة لهذا النوع. النملة مناسبة أكثر للمدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تساعد موانئها البحرية في انتشارها.

توصي الدراسة بمزيد من المراقبة للموانئ، حيث من المحتمل أن ملكة النمل الطائرة بمساعدة الرياح وصلت إلى صقلية من ميناء سيراكيوز. يمكن أن يلعب الجمهور أيضًا دورًا حاسمًا في اكتشاف النمل الناري الأحمر، حيث أنه غالبًا ما يوجد في المناطق الحضرية ويمكن التعرف عليه من خلال لدغاته المؤلمة وتلال أعشاشه المميزة.

مصادر:

– علم الأحياء الحالي (دراسة)

– Buglife (جمعية خيرية)

- مختبر تنوع وتطور الفراشات التابع لمعهد البيولوجيا التطورية