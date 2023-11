تعديل جديد يعزز تجربة Red Dead Redemption على جهاز الكمبيوتر

أعطى التعديل الذي تم إصداره مؤخرًا لمحاكي Ryujinx على الكمبيوتر الشخصي لمحبي Red Dead Redemption سببًا للابتهاج. يضيف هذا التعديل، المعروف باسم Mouse Aim Control Injector، دعمًا أصليًا لتصويب الماوس وحركة الكاميرا، مما يعزز تجربة اللعب على جهاز الكمبيوتر.

كما يعلم العديد من اللاعبين، لم يتم إصدار Red Dead Redemption رسميًا بعد على جهاز الكمبيوتر، مما يترك المشجعين يتوقون للعب هذه اللعبة المحبوبة. في حين أن هناك محاكيات متاحة، مثل محاكيات Xenia Xbox 360 ومحاكيات Yuzu وRyujinx Switch، فقد أظهرت المقارنات الأخيرة أن Ryujinx يوفر أفضل محاكاة لإصدار Switch من اللعبة.

يكمل تعديل Mouse Aim Control Injector هذه التجربة من خلال السماح للاعبي الكمبيوتر الشخصي بالتحكم في كاميرا اللعبة بطريقة مشابهة لـ Red Dead Redemption 2 على الكمبيوتر الشخصي. على الرغم من أن التعديل متوافق حاليًا مع Ryujinx فقط، فقد ذكر المنشئ أن هناك إصدارًا لـ Yuzu قيد العمل أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فهم يعملون على نموذج مماثل للعبة The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

بالنسبة للاعبي الكمبيوتر الشخصي الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصة تجربة لعبة Red Dead Redemption الأصلية على الكمبيوتر الشخصي، فإن هذا التعديل يوفر فرصة مغرية. ما عليك سوى اتباع تعليمات التثبيت المقدمة لدمج التعديل في تجربة الألعاب الخاصة بك والاستفادة الكاملة من توجيه الماوس وحركة الكاميرا.

في حين أن Red Dead Redemption متاحة بالفعل على مستوى العالم لأجهزة Nintendo Switch وPlayStation، إلا أنه يمكن الاستمتاع بالإصدار الأصلي على PlayStation 3 وXbox 360. وقد أعلنت Rockstar رسميًا عن إعادة إصدار اللعبة في أغسطس من هذا العام، مما أبهر المشجعين بفرصة إحياء اللعبة. أو استمتع للمرة الأولى بقصة الخارج عن القانون السابق جون مارستون في الأحداث التي أعقبت لعبة Red Dead Redemption 2 التي نالت استحسانا كبيرا. تتضمن إعادة الإصدار أيضًا توسعة القصة المثيرة، Undead Nightmare، التي تقدم تطورًا مثيرًا على النوع الغربي مثل Marston معارك ضد حشد الزومبي الذي لا هوادة فيه ويبحث عن علاج في بيئة خارقة للطبيعة.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لتحسين تجربة Red Dead Redemption على جهاز الكمبيوتر باستخدام تعديل Mouse Aim Control Injector. انغمس في عالم جون مارستون الآسر وابدأ في مغامرة مثيرة لا مثيل لها.

أسئلة وأجوبة:

س: هل لعبة Red Dead Redemption متاحة رسميًا على جهاز الكمبيوتر؟

ج: لا، لم يتم إصدار Red Dead Redemption رسميًا للكمبيوتر الشخصي. ومع ذلك، توفر المحاكيات مثل Ryujinx طريقة للاعبي الكمبيوتر الشخصي لتجربة اللعبة.

س: هل سيعمل تعديل Mouse Aim Control Injector مع المحاكيات الأخرى؟

ج: حاليًا، يتوافق التعديل فقط مع Ryujinx، لكن المنشئ يعمل أيضًا على إصدار لـ Yuzu.

س: هل هناك تعديلات أخرى متاحة للعبة Red Dead Redemption؟

ج: يعمل المُعدِّل أيضًا على نموذج مماثل لـ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. يمكن للاعبين التطلع إلى تحسينات إضافية لتجربة الألعاب الخاصة بهم.