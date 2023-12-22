يوافق مجلس مدينة ريد بلاف على زيادة الرواتب بعد أكثر من عقد من الأجور المجمدة

بعد أكثر من عقد من ركود الرواتب، صوت مجلس مدينة ريد بلاف لصالح زيادة رواتبهم. منذ عام 2009، كان أعضاء المجلس يحصلون على دولار واحد فقط شهريًا، وهو القرار الذي تم اتخاذه خلال فترة الركود الاقتصادي الكبير. ومع الزيادة المعتمدة حديثًا، ستشهد رواتبهم زيادة كبيرة بنسبة 95,000٪، ليصل دخلهم الشهري إلى 950 دولارًا.

وتُخصص رواتب أعضاء المجلس كمصروفات للصندوق العام، وهو ما أشار إليه عضو المجلس باتريك هورتون كسبب لمعارضته للزيادة. وأوضح هورتون أن تحويل الأموال نحو زيادة الرواتب يمكن أن يعيق تمويل إصلاحات وتحسينات الشوارع التي تشتد الحاجة إليها. وعلى الرغم من مخاوفه، أوضح هيرتون أنه لا يعتقد أن الزيادة غير ضرورية أو أنها فكرة سيئة. لقد شعر ببساطة بعدم الارتياح للمشاركة في القرار الذي منح زيادة في أجر المجلس.

في تصويت 4-1، وكان هيرتون المنشق الوحيد، وافق المجلس على زيادة الراتب. ومع ذلك، فإن الزيادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى يتم انتخاب المجلس التالي، بعد تقاعد العمدة برو تيم كلاي باركر العام المقبل.

ويمثل هذا القرار تحولا كبيرا لأعضاء المجلس الذين تحملوا أكثر من عقد من الزمن دون زيادة في الرواتب. تعترف الزيادة بخدمتهم المتفانية للمجتمع وتضمن أن تعويضاتهم تتوافق بشكل أوثق مع المسؤوليات التي يقومون بها كموظفين عموميين. للمضي قدمًا، قد توفر هذه الزيادة لأعضاء المجلس استقرارًا ماليًا أكبر وتسمح لهم بمعالجة احتياجات واهتمامات سكان Red Bluff بشكل فعال.