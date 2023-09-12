التوظيف في عصر وسائل التواصل الاجتماعي

يستخدم أصحاب العمل بشكل متزايد منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok وMeta لجذب المرشحين المحتملين والتواصل معهم. من خلال مشاركة المحتوى من وراء الكواليس وعرض ثقافة الشركة، يتمكن القائمون على التوظيف من إقامة علاقات مع المرشحين السلبيين. يسلط هذا الاتجاه الضوء على الدور المتطور للقائمين بالتوظيف، الذين يحتاجون الآن إلى امتلاك مهارات التسويق من أجل جذب المواهب بنجاح.

إحدى الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها القائمون على التوظيف هي التسويق الداخلي، والذي يتضمن مشاركة قصص النجاح وتقديم لمحة عن الجوانب المختلفة للشركة. يزرع هذا النهج البذور في أذهان المرشحين السلبيين الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلهم أكثر عرضة للتفكير في الشركة عندما يكونون مستعدين للتغيير الوظيفي.

ويشير تشارلي فرنانديز، رئيس وكالة التسويق Studio Réverbère، إلى أن التوظيف يمثل الآن 30% من مهامهم. يركز القائمون على التوظيف الآن بشكل أكبر على تطوير حملات التوظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتجاوز مجرد الإشارة إلى أنهم يبحثون عن المرشح المثالي.

تبنت شركة Mabko Construction، وهي شركة صغيرة في كيبيك، هذه الإستراتيجية باستخدام TikTok وMeta لعرض خدماتها وتعزيز ثقافتها التنظيمية. يقوم موظفوهم بإنشاء مقاطع فيديو ممتعة تتحدى الصور النمطية للبناء وتسلط الضوء على الصداقة الحميمة بين الفريق. ونتيجة لذلك، أصبحت جميع طلبات التوظيف الخاصة بهم تأتي الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإحالات الشفهية.

ومع ذلك، يعتمد نجاح التوظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم منتج مقنع - في هذه الحالة، تجربة الموظف الجذابة. يجب على أصحاب العمل التأكد من وصول رسالتهم إلى المرشحين المحتملين، حيث غالبًا ما يكون لشهادات الموظفين صدى أكبر من مجرد بيانات الشركة العامة. تعد الأصالة أيضًا أمرًا أساسيًا، حيث ينجذب المرشحون إلى العلامات التجارية التي تبدو حقيقية وشفافة.

على الرغم من الفوائد، يجب على مسؤولي التوظيف التحلي بالصبر عند استخدام التسويق الداخلي لأنه ليس حلاً سريعًا لاحتياجات التوظيف الفورية. يتطلب هذا النهج الجديد تحولًا في العقلية والقدرة على إدارة قواعد البيانات بشكل فعال للتعامل مع عدد أكبر من المرشحين المحتملين. في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تولد مجموعة أكبر من المتقدمين، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة عدد المرشحين غير المؤهلين.

بشكل عام، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قيمة للقائمين بالتوظيف لجذب المرشحين والتواصل معهم. ومع ذلك، من المهم لأصحاب العمل تكييف استراتيجياتهم وإعطاء الأولوية لجودة محتواهم لضمان النجاح في مشهد التوظيف المتطور.

مصادر:

– Les Affaires: https://www.lesaffaires.com/blogues/genevieve-dery/chronique-genevieve-dery-recruter-al-ere-de-tiktok/636085

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