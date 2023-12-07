قانون الماريجوانا الجديد في ولاية أوهايو: ما تحتاج إلى معرفته

ملخص: سيسمح قانون الماريجوانا الجديد في ولاية أوهايو للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا بامتلاك كمية معينة من الماريجوانا وزراعة نباتاتهم الخاصة. ومع ذلك، فإن شراء الماريجوانا سيظل غير قانوني حتى يتم وضع لوائح للمستوصفات الترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود على أماكن استخدام الماريجوانا، وبعض المجموعات، مثل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وأصحاب الأسلحة، لديهم قيود على استخدام الماريجوانا.

1. الحيازة قانونية، والشراء ليس كذلك:

اعتبارًا من يوم الخميس، سيكون لسكان ولاية أوهايو الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكبر الحق في حيازة ما يصل إلى 2.5 أونصة من الماريجوانا في شكل نبات أو ما يصل إلى 15 جرامًا في شكل مستخلص. وسيسمح لهم أيضًا بزراعة ما يصل إلى ستة نباتات لكل شخص بالغ، بحد أقصى 12 نباتًا لكل أسرة. ومع ذلك، لن تكون هناك وسائل قانونية لشراء الماريجوانا، حيث لن يتم وضع اللوائح الخاصة بالمستوصفات الترفيهية حتى منتصف عام 2024.

2. قيود الاستخدام:

على الرغم من أن حيازة الماريجوانا مسموح بها، إلا أن تدخين الماريجوانا محظور في الأماكن العامة الداخلية وأماكن العمل بسبب حظر التدخين الداخلي في ولاية أوهايو، والذي صدر في عام 2006. ويحظر القانون الجديد أيضًا استخدام الماريجوانا في الأماكن العامة الخارجية وفي المركبات. ومع ذلك، يمنح القانون الحكومات المحلية سلطة وضع قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالاستهلاك العام.

3. حدود من يمكنه استخدامه:

هناك عدة فئات من الأفراد الذين سيواجهون قيودًا على استخدام الماريجوانا الترفيهية:

– لن يُسمح قانونًا للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا بحيازة الماريجوانا.

– قد يكون لدى بعض المستأجرين قيود يفرضها أصحاب العقارات في عقود الإيجار الخاصة بهم.

- لأصحاب العمل الحق في الحفاظ على أماكن عمل خالية من المخدرات، ومنع الموظفين من استخدام الماريجوانا وإنفاذ الإجراءات التأديبية.

– يواجه أصحاب الأسلحة قيودًا يفرضها القانون الفيدرالي، حيث أن استخدام الماريجوانا يمكن أن يؤدي إلى فقدان القدرة على تلقي الأسلحة النارية أو امتلاكها أو شرائها. يسأل فحص الخلفية المطلوب لشراء الأسلحة النارية على وجه التحديد عن استخدام الماريجوانا، ويعتبر الكذب في النموذج جناية فيدرالية.

في الختام، يمنح قانون الماريجوانا الجديد في ولاية أوهايو حقوق الحيازة للأفراد الذين بلغوا السن القانونية، ولكن شراء الماريجوانا يظل غير قانوني في الوقت الحالي. الاستخدام مقيد في مواقع معينة، وتواجه مجموعات مختلفة، بما في ذلك أولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وأصحاب الأسلحة، قيودًا على استخدام الماريجوانا. ومن المهم للأفراد أن يفهموا هذه اللوائح ويلتزموا بها لتجنب العواقب القانونية.