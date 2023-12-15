فيرجينيا جودريتش تتقاعد بعد 58 عامًا من العمل في غرفة تجارة سكرانتون الكبرى

ودعت فيرجينيا جودريتش، المعروفة باسم "جينجر"، زملائها في غرفة تجارة سكرانتون الكبرى بعد مسيرة مهنية مذهلة استمرت 58 عامًا. أصبح جودريتش، الذي كان مسؤولاً عن تزيين شجرة عيد الميلاد في الغرفة طوال تلك السنوات، شخصية بارزة داخل المنظمة.

خلال فترة عملها، جمعت غودريتش مجموعة رائعة من الحلي والتي أصبحت الآن بمثابة رقم قياسي لاتحاد المديرين التنفيذيين لغرفة التجارة. وفقًا لرئيس الغرفة بوب دوركين، فقد حققت أيضًا التميز بكونها الموظفة الأطول خدمة في غرفة التجارة في الولايات المتحدة.

بينما تأخذ غودريتش قوسها الأخير، فإن رحيلها ترك الزملاء والأصدقاء في حالة من الفزع. ومع ذلك، فهي حريصة على الابتعاد عن الجدول الزمني المحموم الذي يأتي مع دورها. "لقد سئمت من وضع الخطط. لقد سئمت من التقويمات والجداول الزمنية. أعرب جودريتش عن ذلك قائلاً: "لقد سئمت من التنظيم".

بالتأمل في رحلتها منذ انضمامها إلى الغرفة في عام 1965، تذكرت جودريتش باعتزاز يومها الأول عندما كافحت للعثور على مفتاح الضوء في مكتبها. وعلى الرغم من التحديات، فإنها تفتخر بالأثر الاقتصادي الذي حققته الغرفة تحت قيادتها. وعلى مر السنين، لعبت الغرفة دوراً فعالاً في توظيف الشركات الكبرى، وبيع الأراضي لها، وحتى تشييد المباني، وكل ذلك ساهم في ازدهار اقتصاد المنطقة.

ورغم أنها قد تتقاعد، إلا أن جودريتش ستظل بلا شك جهة اتصال مهمة للغرفة. إن معرفتها الواسعة بتاريخ المنظمة والتزامها الثابت بنجاحها قد عززت تراثها كجزء لا يتجزأ من غرفة تجارة سكرانتون الكبرى.