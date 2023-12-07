Realme GT5 Pro: منافس رئيسي بميزات رائعة

ظهر Realme GT5 Pro لأول مرة في الصين والذي طال انتظاره. يتميز هذا الهاتف الذكي الرائد بتصميم مذهل، ويشترك في العديد من المكونات مع OnePlus 12. ومع ذلك، فهو يقف بمفرده مع مجموعة من الميزات والقدرات الرائعة.

تحت الغطاء، يضم Realme GT5 Pro أحدث شريحة Snapdragon 8 Gen 3 للحصول على أداء استثنائي. يتم إقرانه إما بذاكرة وصول عشوائي LPDDR12X بسعة 16 جيجابايت أو 5 جيجابايت، ويوفر خيارات تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0. ولضمان التبريد الفعال، يشتمل الجهاز على غرفة بخار تبلغ مساحتها 12,000 ملم مربع، مما يوفر إدارة حرارية مثالية.

يتميز Realme GT5 Pro بظهر جلدي نباتي أنيق متوفر بألوان Red Rock وBright Moon، بالإضافة إلى خيار Starry Night المزخرف بالزجاج. ستجد في المقدمة شاشة AMOLED رائعة مقاس 6.78 بوصة بدقة 2780 × 1264 بكسل. توفر هذه الشاشة أقصى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2,160 هرتز، وأقصى سطوع لا يصدق يبلغ 4,500 شمعة في المتر المربع. مع التحكم اليدوي، يمكن أن تصل اللوحة إلى ما يصل إلى 1,000 شمعة في المتر المربع، ومع السطوع التلقائي، تصل إلى 1,600 شمعة في المتر المربع. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في اللوحة بسلاسة.

على غرار OnePlus 12، يتميز Realme GT5 Pro ببطارية رائعة تبلغ سعتها 5,400 مللي أمبير في الساعة. وهو يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، مما يضمن تجديد الطاقة بسرعة ومريحة.

يعد إعداد الكاميرا في Realme GT5 Pro جديرًا بالملاحظة، مع مستشعر رئيسي LYT-50 مقاس 808/1 بوصة بدقة 1.4 ميجابكسل وعدسة مقاس 23 مم f/1.69. كما أنها تتميز بكاميرا تكبير بيريسكوب مزودة بمستشعر أكبر بدقة 50 ميجابكسل IMX890 مقاس 1 / 1.56 بوصة وعدسة مقاس 65 مم f / 2.6. أخيرًا، هناك كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.2 مع مستشعر مقاس 1/4.0 بوصة، مما يوفر تنوعًا في التقاط وجهات نظر مختلفة.

فيما يتعلق بالميزات الإضافية، يشتمل Realme GT5 Pro على إيماءات هوائية، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجهزتهم باستخدام حركات اليد. وهو يتضمن إيماءة فتح القفل باستخدام راحة اليد، والتي تدعي Realme أنها آمنة مثل فتح القفل بالوجه. يتميز الجهاز أيضًا بمكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos ومحرك اهتزاز خطي متطور لتحسين ردود الفعل اللمسية. علاوة على ذلك، فهو حاصل على تصنيف IP64، مما يوفر حماية كاملة من الغبار ومقاومة لرذاذ الماء.

يتوفر Realme GT5 Pro للطلب المسبق وسيبدأ الشحن في 14 ديسمبر. كمكافأة، سيحصل العملاء على زوج من Realme Buds Classic Edition 2 ورصيد بقيمة 100 يوان صيني (15 دولارًا، 13 يورو، 1,200 روبية هندية) لأجهزة أخرى عمليات الشراء من متجر Realme عبر الإنترنت في الصين. مع تطبيق الخصم، تكون أسعار الطرازات المختلفة كما يلي: 3,298 يوان صيني (430 يورو، 38,680 روبية هندية) للطراز 12/256 جيجابايت، 3,598 يوان صيني (470 يورو، 42,260 روبية هندية) للطراز 16/256 جيجابايت، 3,898 يوان صيني (يورو) 510، 45,700 روبية هندية) للطراز 16/512 جيجابايت، و4,198 يوان صيني (550 يورو، 49,245 روبية هندية) للطراز العلوي 16 جيجابايت/1 تيرابايت.