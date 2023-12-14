Realme تكشف عن هاتف ذكي جديد ومثير C67 5G بميزات متقدمة

أطلقت شركة Realme، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، مؤخرًا الهاتف الذكي Realme C67 5G الذي طال انتظاره. يعد هذا العرض الأخير من الشركة بمثابة قوة من الميزات الرائعة ومن المقرر أن يجذب انتباه عشاق التكنولوجيا.

يأتي Realme C67 5G بخيارات ألوان Dark Purple وSunny Oasis الأنيقة، مما يضمن أنه يمكن للمستخدمين اختيار الجهاز الذي يناسب تفضيلاتهم الشخصية. مع سعر روبية. 13,999 لمتغير 4 جيجابايت + 128 جيجابايت وروبية. 14,999 لخيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، يوفر هذا الهاتف الذكي قيمة رائعة مقابل المال.

إحدى الميزات البارزة في Realme C67 5G هي شاشته المذهلة مقاس 6.72 بوصة عالية الدقة +، والتي توفر تجربة بصرية سلسة وغامرة. ومع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومستوى سطوع يصل إلى 680 شمعة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمحتوى نابض بالحياة وواضح على شاشاتهم. يضيف تصميم Sunny Oasis للجهاز لمسة إضافية من الأناقة إلى مظهره.

مدعومًا بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity مقاس 6 نانومتر، يوفر Realme C67 5G أداءً استثنائيًا وقدرات متعددة المهام. وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 6 جيجابايت ومساحة تخزين مدمجة تبلغ 128 جيجابايت، مما يسمح للمستخدمين بتخزين ملفاتهم وتطبيقاتهم ووسائطهم دون القلق بشأن نفاد المساحة. يدعم الهاتف أيضًا التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

سيقدر عشاق التصوير الفوتوغرافي إعداد الكاميرا الخلفية المزدوجة في Realme C67 5G، والذي يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل. وتمكن هذه الكاميرات القوية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمين من التقاط صور مذهلة بتفاصيل ووضوح رائعين.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز Realme C67 5G ببطارية قوية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 33 واط. وباستخدام هذه التقنية، يمكن للمستخدمين شحن الهاتف من صفر إلى 50 بالمائة خلال 29 دقيقة فقط، مما يضمن عدم القلق أبدًا بشأن نفاد طاقة البطارية خلال اليوم.

علاوة على ذلك، تم تجهيز هذا الهاتف الذكي بمستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب لتعزيز الأمان وفتح القفل بسهولة. كما أنها تتميز بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأنشطة الخارجية.

بشكل عام، يعد Realme C67 5G خيارًا مقنعًا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين الميزات المتقدمة والأداء والقدرة على تحمل التكاليف. بفضل مواصفاته الرائعة وتصميمه الأنيق، فمن المؤكد أنه سيحدث تأثيرًا كبيرًا في السوق.