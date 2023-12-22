ألعاب الواقع الافتراضي في عام 2023: عام من المناظر الطبيعية المتغيرة والإصدارات المثيرة

في عالم ألعاب الواقع الافتراضي المتطور باستمرار، كان عام 2023 مليئًا بالمفاجآت والتحولات. منذ إطلاق سماعات الرأس المتطورة وحتى ظهور اتجاهات جديدة، شهد مشهد ألعاب الواقع الافتراضي تغيرات كبيرة. في حين أن Metaverse، الذي تم الترحيب به في السابق باعتباره مستقبل الواقع الافتراضي، قد تراجع إلى المقعد الخلفي، فقد احتلت تطورات أخرى مركز الصدارة.

أحد التحولات الملحوظة هو طبيعة الواقع الافتراضي القائمة على النظام الأساسي، حيث يلزم سماعات رأس معينة للوصول إلى ألعاب معينة. لقد ولت الأيام التي كانت فيها سماعة رأس واحدة وجهاز كمبيوتر هو كل ما تحتاجه. الآن، أصبح امتلاك سماعة الرأس المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. وكان هذا التحول واضحًا مع إطلاق PSVR2، خليفة سوني القوي لسماعاتها السابقة. مع عناوين حصرية مثل Horizon: Call of the Mountain ونسخة الواقع الافتراضي من Resident Evil: Village، أحدث PSVR2 تأثيرًا قويًا.

وفي الوقت نفسه، استحوذت شركة Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) على مطوري الواقع الافتراضي وتأمين الحصريات لسماعات الرأس Quest الخاصة بها. كان على لاعبي PCVR الانتظار بصبر للحصول على هذه العناوين، الأمر الذي كان مخيباً للآمال في بعض الأحيان. ومع ذلك، فقد قدم المطورون الصغار بعض التجارب المسلية، مثل لعبة The Light Brigade الشبيهة بألعاب الواقع الافتراضي والمغامرة القائمة على المنظور Another Fisherman’s Tale.

لقد احتل Metaverse، الذي كان مفهومًا متوقعًا للغاية، مقعدًا خلفيًا في مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Meta. وبينما لا تزال الشركة تستثمر في منصة Horizon Worlds، فقد سرق الذكاء الاصطناعي الأضواء. لكن Meta تظل في طليعة تصميم سماعات الرأس VR مع إصدار Meta Quest 3، مما يوفر ترقيات للأجهزة وقدرات محسنة.

شهدت الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2023 تدفقًا لإصدارات الواقع الافتراضي المثيرة. ألعاب مثل Assassin’s Creed Nexus، وSamba Di Amigo: Party Central، وLego Bricktales، وAsgard’s Wrath 2، أعادت إشعال الإثارة لألعاب الواقع الافتراضي. باستخدام Quest Link، يمكن للاعبين الذين لديهم Quest 2 أو 3 الوصول إلى مجموعة واسعة من العناوين، مما يجعلها وقتًا مثيرًا لمحبي الواقع الافتراضي.

وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال مستقبل منصات الواقع الافتراضي غير مؤكد. بينما تسعى Meta إلى إنشاء Quest كمنصة مستقلة، يطرح السؤال: هل ستقطع اتصالها بالكمبيوتر الشخصي تمامًا؟ وفي حين أن هذا قد يحدث في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يحدث على المدى القصير. إن قاعدة مستخدمي Quest الكبيرة على منصات مثل Steam تجعل الأمر غير مرجح في الوقت الحالي.

في الختام، كان عام 2023 عامًا من المناظر الطبيعية المتغيرة والإصدارات المثيرة في صناعة ألعاب الواقع الافتراضي. باستخدام سماعة الرأس المناسبة، يمكن للاعبين الانغماس في مجموعة واسعة من العوالم الافتراضية الجذابة. مع استمرار تطور الصناعة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تميز منصات الواقع الافتراضي بشكل أكبر وما هي التجارب الجديدة التي تنتظر اللاعبين في المستقبل.