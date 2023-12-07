في غضون 25 عامًا، عزز مسلسل "The Sopranos" مكانته كواحد من أكثر المسلسلات التلفزيونية تأثيرًا على الإطلاق. منذ عرضه الأول في يناير 1999، استحوذ المسلسل على اهتمام الجماهير بتصويره الجريء لعائلة الغوغاء في شمال جيرسي وشخصياتهم المعقدة. وعلى الرغم من المشهد المتغير لتدفق المحتوى، يواصل فيلم "The Sopranos" جذب أجيال جديدة من المعجبين.

وفقًا لستيفن جوريليك، مدير لجنة الصور المتحركة والتلفزيون في نيوجيرسي، كان العرض رمزًا ومغيرًا لقواعد اللعبة. لقد أحدث مسلسل "The Sopranos" ثورة في عالم التلفزيون، ولم يترك مجالاً للنقاش. يؤكد جوريليك أن تصوير المبدع ديفيد تشيس لنيوجيرسي كشخصية بحد ذاتها كان جانبًا فريدًا ورائدًا في العرض. حتى بعد مرور 25 عامًا، لا يزال هناك الكثير من الأماكن في نيوجيرسي التي ظهرت في فيلم The Sopranos والتي يمكن للمعجبين زيارتها اليوم.

يشيد جوريليك باهتمام تشيس بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بالإشارة الدقيقة إلى نيوجيرسي. بصفته أحد مواطني الولاية، كان تشيس فخورًا جدًا بتقديم الولاية التي عرفها ونشأ فيها. ولاقت هذه الأصالة صدى لدى الجماهير وساهمت في استمرار شعبية العرض.

ومع ذلك، كان فيلم "The Sopranos" أكثر من مجرد دراما جريمة. لقد تناولت موضوعات الولاء والإخلاص والعلاقات الأسرية والصحة العقلية. يشير غوريليك إلى أن العديد من البرامج التلفزيونية وخدمات البث الحالية قد تأثرت بالأساليب الرائدة لمسلسل "The Sopranos"، والتي تبنت نهجًا يشبه الأفلام، مبتعدة عن تنسيقات البرامج التلفزيونية التقليدية.

يمتد تأثير "The Sopranos" إلى ما هو أبعد من العرض نفسه. يعتقد جوريليك أنه ينذر بمستقبل الأعمال المزدهرة للعروض والأفلام التي تم تصويرها في نيوجيرسي. أصول الدولة، بما في ذلك مجموعة الموهوبين من الأفراد ومواقع التصوير المتنوعة، جعلت منها وجهة جذابة لصانعي الأفلام. علاوة على ذلك، فقد ساهم برنامج الائتمان الضريبي في نيوجيرسي في تعزيز جاذبيتها كموقع للتصوير.

عندما ننظر إلى السنوات الـ 25 الماضية، فمن الواضح أن مسلسل "The Sopranos" يظل قطعة مهمة ومحبوبة من تاريخ التلفزيون. لا يمكن إنكار تأثيره على الوسائط وتأثيره الثقافي، حيث يضع معيارًا جديدًا لسرد القصص ويغير المشهد التلفزيوني إلى الأبد.