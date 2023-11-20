سلوكيات الفئران ونشاط الدماغ: فك رموز الاتصال

الفئران مخلوقات نشطة للغاية، وغالبًا ما تقوم بحركات وسلوكيات مختلفة. سواء كان ذلك عن طريق الاستمالة، أو الشم، أو نفض شواربهم، فإن هذه الإجراءات تولد إشارات عصبية تمتد عبر مناطق مختلفة من الدماغ. وفي حين توفر هذه الإشارات لمحة عن أنشطة الفأر لحظة بلحظة، فإن أهميتها الدقيقة تظل بعيدة المنال.

في دراسة رائدة، قام الباحثون في مجمع أبحاث جانيليا التابع لمعهد HHMI بتطوير أداة تسمى Facemap، تستفيد من الشبكات العصبية العميقة لإنشاء رابط بين حركات وجه الفأر (العين، والشارب، والأنف، والفم) والنشاط العصبي في الدماغ. ومن خلال فهم كيفية ارتباط هذه السلوكيات التلقائية بالإشارات المنتشرة على مستوى الدماغ، يأمل العلماء في كشف أسرار التمثيل العصبي.

تشرح أتيكا سيدا، طالبة الدراسات العليا في مختبر سترينجر والمؤلفة الرئيسية للدراسة، الهدف: تحديد السلوكيات الممثلة في مناطق معينة من الدماغ وتحسين آليات التتبع. أظهر العمل السابق لقادة مجموعة جانيليا، كارسن سترينجر وماريوس باتشتاريو، أن نشاط الدماغ الذي يبدو عشوائيًا هو في الواقع مدفوع بهذه الحركات التلقائية. ومع ذلك، فإن الآليات الأساسية لا تزال غير مفهومة بشكل جيد.

يمثل تطوير Facemap تقدمًا كبيرًا في فك تشفير الإشارات على مستوى الدماغ. ومن خلال تتبع وتحليل حركات الوجه، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للسلوكيات والأنشطة المحددة التي تمثلها الخلايا العصبية. تفتح هذه الأداة طرقًا جديدة لكشف العلاقة المعقدة بين سلوكيات الفأر ونشاط الدماغ.

ومع تقدم الأبحاث، يأمل العلماء أن يؤدي الفهم الأكثر وضوحًا لهذه الارتباطات إلى إلقاء الضوء على كيفية معالجة الدماغ واستخدام المعلومات من حركات الوجه. ومن خلال فك تشفير التمثيل العصبي للسلوكيات، فإن هذا البحث لديه القدرة على تطوير معرفتنا بوظيفة الدماغ بشكل كبير وتوفير رؤى قيمة للدراسات المستقبلية.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي خريطة الوجه؟

Facemap هي أداة تم تطويرها من قبل الباحثين في مجمع أبحاث Janelia التابع لـ HHMI. ويستخدم شبكات عصبية عميقة لإنشاء اتصال بين حركات وجه الفأر والنشاط العصبي في الدماغ.

س: ما أهمية دراسة سلوكيات الفأر ونشاط الدماغ؟

يمكن أن توفر دراسة سلوكيات الفأر ونشاط الدماغ رؤى قيمة حول كيفية معالجة الدماغ للمعلومات وتمثيلها. ومن خلال فهم التمثيل العصبي لسلوكيات معينة، يمكن للباحثين الحصول على فهم أعمق لوظيفة الدماغ.

س: كيف تعمل خريطة الوجه؟

يتتبع Facemap حركات الوجه ويحللها، مثل حركات العين والشارب والأنف والفم في الفئران. ثم يربط هذه المعلومات بالنشاط العصبي المقابل في الدماغ، مما يوفر نظرة ثاقبة للسلوكيات التي تمثلها مناطق معينة في الدماغ.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

هذا البحث لديه القدرة على تعزيز فهمنا لوظيفة الدماغ ويمكن أن يكون له آثار في مجالات مختلفة، بما في ذلك علم الأعصاب وعلم النفس والطب. وقد يساهم في التقدم في فهم اضطرابات الدماغ وتطوير العلاجات المستهدفة.