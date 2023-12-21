سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro الجديدة للبيع

هل تبحث عن سماعة ألعاب أنيقة وعالية الأداء؟ لا تنظر إلى أبعد من سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB الجديدة. هذه السماعة الشهيرة متاحة الآن بسعر مخفض قدره 149.99 دولارًا، وهو تخفيض كبير عن سعرها الأصلي البالغ 200 دولار.

تشتهر سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro بميزاتها المتطورة وتجربة الألعاب الغامرة. مزودة بتصميم محرك 3 ملم مكون من 50 أجزاء حاصل على براءة اختراع وصوت محيطي 7.1 قناة، تنقل هذه السماعة الصوت المكاني إلى المستوى التالي. يمكن للاعبين التعمق أكثر في طريقة لعبهم، والاستمتاع بتجربة صوتية متميزة تعزز جلسات اللعب الخاصة بهم حقًا.

إحدى الميزات البارزة لهذه السماعة هي آذانها الفريدة القابلة للتبديل. بفضل تصميمات Kitty وBear وBunny القابلة للتبديل بسهولة، يمكن للمستخدمين تخصيص سماعات الرأس الخاصة بهم لتتناسب مع أسلوبهم ومزاجهم. بالإضافة إلى ذلك، تضيف إضاءة RGB المستجيبة للبث على الأذنين وشعار Razer عنصرًا مرئيًا ديناميكيًا إلى تجربة الألعاب.

لا توفر سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro صوتًا استثنائيًا وجماليات قابلة للتخصيص فحسب، ولكنها تضمن أيضًا الراحة حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة. توفر الوسائد المصنوعة من القماش والجلد الهجين الراحة طوال اليوم، بينما يضمن الميكروفون القلبي HyperClear القابل للفصل تواصلًا واضحًا ونقيًا مع زملائه في الفريق.

ما يجعل هذه الصفقة أكثر إغراءً هو أن السعر المخفض البالغ 149.99 دولارًا هو حاليًا أقل سعر في السوق. حتى موقع الويب الخاص بشركة Razer يدرج سماعة الرأس في MSRP الكامل الخاص بها. لا تفوت هذه الفرصة للحصول على سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB بسعر لا يهزم.

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