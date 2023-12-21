تنبيه بشأن الصفقة الجديدة: سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro بسعر لا يهزم

ملخص: خفضت أمازون سعر سماعة الرأس Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB Quartz Pink إلى 149.99 دولارًا، وهو خصم كبير عن سعرها الأصلي البالغ 200 دولار. تمثل هذه الصفقة تخفيضًا بنسبة 25%، مما يجعلها أقل سعر تم تسجيله على الإطلاق. لا توفر سماعة الرأس تجارب ألعاب غامرة فقط من خلال الصوت المحيطي 7.1 قناة وتصميم برنامج التشغيل مقاس 50 مم، ولكنها تسمح أيضًا بالتخصيص من خلال آذان قابلة للتبديل وإضاءة RGB سريعة الاستجابة.

هل تبحث عن الهدية المثالية لنفسك أو للاعب في حياتك؟ لا مزيد من البحث! تقدم صفقة أمازون الحالية على سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro قيمة لا تقبل المنافسة. هذه السماعة، التي كان سعرها في الأصل 200 دولار، متاحة الآن مقابل 149.99 دولارًا فقط. تمثل هذه الصفقة خصمًا كبيرًا بنسبة 25%، مما يجعلها أفضل سعر رأيناه حتى الآن.

تم تصميم سماعة الرأس Razer Kraken Kitty V2 Pro للارتقاء بتجربة الألعاب الخاصة بك إلى المستوى التالي. مزود بتصميم محرك 3 مم مكون من 50 أجزاء حاصل على براءة اختراع وصوت محيطي 7.1 قناة، ويوفر جودة صوت استثنائية. تتميز سماعة الرأس أيضًا بأذنين قابلة للتبديل، مما يسمح لك بتخصيص مظهرك بتصميمات رائعة مثل Kitty وBear وBunny. بالإضافة إلى ذلك، تخلق إضاءة RGB المستجيبة للبث على الأذنين وشعار Razer تجربة بصرية آسرة، وتستجيب للرموز والتنبيهات من خلال تطبيق Razer Streamer Companion.

الراحة هي الأولوية القصوى مع سماعة الرأس V2 Pro. تضمن وسائدها المصنوعة من القماش والجلد الهجين الراحة طوال اليوم أثناء جلسات اللعب الطويلة. علاوة على ذلك، يضمن الميكروفون القلبي هايبر كلير القابل للفصل التواصل الواضح مع زملائك في الفريق.

لا تفوت هذه الصفقة الرائعة! توجه إلى Amazon الآن واحصل على سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB Quartz Pink مقابل 149.99 دولارًا فقط. قم بترقية إعداد الألعاب لديك واستمتع بتجربة ألعاب غامرة لم يسبق لها مثيل.