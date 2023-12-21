اكتشف سماعة الرأس Razer Kraken Kitty V2 Pro السلكية RGB الجديدة كليًا

هل تتطلع إلى الارتقاء بتجربة الألعاب لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB. ملحق الألعاب المذهل هذا متوفر الآن بسعر 149.99 دولارًا فقط، وهو خصم كبير عن سعره الأصلي البالغ 200 دولار. تقدم هذه الصفقة خصمًا بنسبة 25% على السعر المعتاد، وهي أقل سعر رأيناه على الإطلاق لهذا الطراز.

تتميز سماعة الرأس Razer Kraken Kitty V2 Pro بتصميم محرك مكون من 3 أجزاء مقاس 50 مم حاصل على براءة اختراع وصوت محيطي 7.1 قناة، مما يوفر لك تجربة ألعاب غامرة حقًا. يتيح لك الصوت المكاني الاستثنائي التعمق أكثر في ألعابك المفضلة والاستماع إلى كل التفاصيل بوضوح.

إحدى الميزات البارزة لهذه السماعة هي إضاءة RGB القابلة للتخصيص. يمكن تبديل الأذنين القابلة للتبديل، المتوفرة بتصميمات القطط والدب والأرنب الرائعة، بسهولة لتناسب ذوقك. تستجيب الإضاءة الموجودة على الأذنين وأغطية الأذن للبث، مما يعني أنها يمكن أن تتفاعل مع الرموز والتنبيهات الواردة من جمهورك عبر تطبيق Razer Streamer Companion. مع أكثر من 16.8 مليون لون وتأثيرات لا تعد ولا تحصى للاختيار من بينها، يمكنك تخصيص إعدادات الألعاب الخاصة بك حقًا.

تعد الراحة أيضًا من الأولويات مع سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro. توفر الوسائد المصنوعة من القماش والجلد الهجين الراحة طوال اليوم، مما يجعلها مثالية لجلسات اللعب الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الميكروفون القلبي HyperClear القابل للفصل أن يكون صوتك واضحًا مثل أسلوبك، مما يلتقط ضوضاء أقل من الاتجاهات الأخرى.

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استمتع بتجربة لعب لم يسبق لها مثيل مع سماعة الرأس Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB. احصل عليها الآن وانغمس في عالم الألعاب بصوت استثنائي وأسلوب قابل للتخصيص.