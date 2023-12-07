Ray-Ban وMeta شريكان مع الموسيقيين والرياضيين في مجموعة النظارات الذكية الجديدة

تعاونت Ray-Ban وMeta مع الموسيقيين Maluma وErykah Badu وCoi Leray، بالإضافة إلى نجم التنس Coco Gauff، للترويج لأحدث مجموعة من النظارات الذكية الخاصة بهم. راي بان الجديد | تهدف نظارات Meta الذكية إلى توفير طريقة بدون استخدام اليدين للمستخدمين لالتقاط تجاربهم ومشاركتها وبثها مباشرة دون الحاجة إلى التفاعل المستمر مع شاشات هواتفهم.

تم تجهيز هذه النظارات عالية التقنية بميزات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك القدرة على التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 1040 بكسل، وإجراء مكالمات هاتفية، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين الآن توثيق لحظاتهم والتواصل مع الآخرين بسهولة دون عناء التحسس بهواتفهم الذكية.

لإثارة الإثارة للمجموعة الجديدة، أصدرت Ray-Ban وMeta حملة مرصعة بالنجوم تضم مالوما، الذي أظهر المواصفات المبتكرة في مقطع فيديو تم تسجيله في حفله الأخير في Madison Square Garden. وشارك المغني الكولومبي عرضًا شخصيًا لأدائه على المسرح، مستعرضًا القدرات الفريدة للنظارات الذكية.

يمكن العثور على الحملة على قنوات التواصل الاجتماعي Ray-Ban وMeta، والنظارات الذكية متاحة الآن للشراء على موقع Ray-Ban الإلكتروني، بأسعار تبدأ من 299 دولارًا للزوج.

بالإضافة إلى هذا التعاون، أصدرت Ray-Ban أيضًا نظارات Scuderia Ferrari Las Vegas Ltd. الشمسية، وهي مجموعة محدودة الإصدار مصممة للاحتفال بصانع السيارات الإيطالي الشهير بعد سباق Las Vegas Grand Prix الأخير في Formula One.

مع هذه المجموعة الجديدة من النظارات الذكية، تهدف Ray-Ban وMeta إلى إحداث ثورة في الطريقة التي نلتقط بها تجاربنا ونشاركها، مما يوفر حلاً سلسًا بدون استخدام اليدين للبقاء على اتصال في هذا العالم الرقمي المتزايد.